Путин поручил ускорить работу над законопроектами в сфере природоохраны

19.06.2020, 14:53, Новости дня

Президент Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае в пятницу поручил правительству и Госдуме ускорить работу над законопроектами в сфере природоохраны.

«Кроме того, как уже отмечал, в законодательстве следует предусмотреть механизмы предотвращения подобных ситуаций, адекватного своевременного и комплексного реагирования на них и компенсации последствий. Я прошу в этой связи правительство и Государственную Думу ускорить работу над соответствующими законопроектами», – передает РИА «Новости» его слова.

Российский лидер объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Позднее глава МЧС Евгений Зиничев сообщал, что ЧП в Норильске локализовано. На реке Амбарной завершена активная фаза сбора нефтепродуктов, попавших в водоем после аварии.

Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».