 

Американские ученые приблизились к созданию анализа крови на аутизм у детей

19.06.2020, 14:50, Разное


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Два года назад американские ученые, исследующие РАС, сумели идентифицировать группу метаболитов в крови, которая помогает обнаружить аутизм у почти каждого пятого пациента. В ходе исследований, в которых приняли участие 1102 ребенка от 18 месяцев до 4 лет, команда обнаружила, что у детей с выявленным аутизмом в 17% случаев наблюдалась уникальная концентрация определенных аминокислот в крови. Это открытие стало ключом для разработки универсального анализа крови для диагностики РАС — напомним, сейчас этот диагноз ставится только по поведенческим признакам.

В статье, опубликованной в журнале Autism Research, ученые рассказали о новых успехах: анализы образцов крови, взятых у 708 детей с РАС в тех же возрастных группах, позволил идентифицировать дополнительно 34 уникальных метаболических признака у 53% испытуемых с точностью до 91%. По словам исследователей, это еще один важный шаг к созданию метаболических тестов, которые послужат основой для биологического скрининга РАС. Ученые подчеркивают, что в настоящий момент анализы других потенциальных биомаркеров в полученных образцах продолжаются.

«Учитывая фактическое отсутствие эффективных биомаркеров для выявления риска аутизма у очень маленьких детей, необходимы дальнейшие исследования. Но мы надеемся, что наш метод обладает огромным потенциалом для выявления РАС у детей как можно раньше, – заявил главный автор исследования, профессор Института исследований болезней нейроразвития в Дэвисе (UC Davis MIND Institute) Дэвид Амарал (David Amaral). – Более того, выявление особого характера метаболических изменений у конкретного ребенка может открыть возможности для создания новых клинических инструментов для лечения РАС».



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