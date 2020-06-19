Европол предупредил о росте сексуальной эксплуатации детей на фоне пандемии

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19.06.2020, 14:48, Новости дня

В интернете на фоне пандемии коронавируса возросла сексуальная эксплуатация детей, заявили в Европейском полицейском агентстве Европол.

«Правоохранительные органы зафиксировали, что за последние несколько месяцев число материалов с детской сексуальной эксплуатацией, распространяемых в Сети, возросло во всем мире», – цитирует РИА «Новости» отчет Европол.

Злоумышленники начали активнее вести себя в соцсетях, пиринговых сетях и дарквебе. За время изоляции выросло число попыток доступа к сайтам с материалами с сексуальным насилием над детьми, возросла активность в чатах в даркнете и видимой сети, где преступники меняются незаконными материалами.

Экономический спад может повысить число материалов с насилием над детьми, которые производят социально уязвимые группы с целью заработка, пояснили в агентстве.

«Результатом кризиса COVID-19 стал рост распространения через интернет материалов с сексуальным насилием над детьми, которое и до пандемии было на высоком уровне. Вред для жертв этого преступления чрезвычайно велик, каждый раз, когда фото или видео распространяется, это приводит к повторной виктимизации. Едва ли можно переоценить ущерб от этой преступной сферы, эффективный ответ имеет первостепенное значение», – отметила исполнительный директор Европол Катрин де Болль.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в США крупнейшая организация «Бойскауты Америки» оказалась под давлением от исков жертв педофилии, некоторые юристы называют эту структуру «крупнейшей в мире» организацией педофилов.



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