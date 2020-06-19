 

Dj Smash впервые стал отцом

19.06.2020, 14:45, Разное

Друзья! В нашей семье произошло маленькое чудо, которое скоро вырастет в большие чудеса. У нас родилась дочь! Нет таких слов, чтобы передать наши эмоции, наверное, я поделюсь этим с вами чуть позже. А пока хочу сказать спасибо моей любимой. Ты волшебница! 

– подписал Андрей Ширман (настоящее имя диджея) фотографии из роддома, опубликованные в его Instagram.

Вчера мы с любимым впервые стали родителями самой сладкой девочки на свете. Сами того не ожидая, приехав просто на осмотр в роддом, уже через 2 часа держали наше счастье на руках! Самое интересное, что накануне мы вдвоем не могли уснуть целую ночь, не понимая причины. У меня было только одно объяснение – ретроградный Меркурий. Теперь у нас три близнеца в семье, и мы чувствуем себя прекрасно! Это просто чудо, которое до сих пор невозможно осознать! 

– делится впечатлениями уже новоиспеченная мать, модель и фотограф Анастасия Кривошеева.

Андрей и Анастасия познакомились еще в 2011 году. Их встреча случилась в самолете – они летели одним рейсом из Парижа в Москву. В 2014 году пара на некоторое время распалась, но потом возлюбленные снова сошлись и с тех пор живут вместе.  

Анастасия Кривошеева и Андрей Ширман



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Сэр Элтон Джон оплатил операцию бывшей невесте, с которой не виделся 50 лет

21.04 / Скандалы: Пятилетка Потанина

09.06 / Мнение: Пьяный Ефремов убил человека (состояние артиста и полет на встречку)

14.06 / Месяцы ожиданий: Решетова решилась пустить мать Тимати ко внуку

26.05 / Пэрис Хилтон покрасила своих собак в цвета американского флага в честь Дня поминовения

13.06 / Общероссийское западло

16.05 / Студенты РУТ назвали главные качества сотрудника Московского метро

30.05 / Медики назвали три признака, указывающие на скрытые проблемы со здоровьем

20.04 / Французские учёные определили температуру, необходимую для уничтожения COVID-19

15.06 / Мнение: Набег троллей на автономную зону Сиэтла

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска