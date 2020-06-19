Dj Smash впервые стал отцом

19.06.2020, 14:45, Разное

Друзья! В нашей семье произошло маленькое чудо, которое скоро вырастет в большие чудеса. У нас родилась дочь! Нет таких слов, чтобы передать наши эмоции, наверное, я поделюсь этим с вами чуть позже. А пока хочу сказать спасибо моей любимой. Ты волшебница!

– подписал Андрей Ширман (настоящее имя диджея) фотографии из роддома, опубликованные в его Instagram.

Вчера мы с любимым впервые стали родителями самой сладкой девочки на свете. Сами того не ожидая, приехав просто на осмотр в роддом, уже через 2 часа держали наше счастье на руках! Самое интересное, что накануне мы вдвоем не могли уснуть целую ночь, не понимая причины. У меня было только одно объяснение – ретроградный Меркурий. Теперь у нас три близнеца в семье, и мы чувствуем себя прекрасно! Это просто чудо, которое до сих пор невозможно осознать!

– делится впечатлениями уже новоиспеченная мать, модель и фотограф Анастасия Кривошеева.

Андрей и Анастасия познакомились еще в 2011 году. Их встреча случилась в самолете – они летели одним рейсом из Парижа в Москву. В 2014 году пара на некоторое время распалась, но потом возлюбленные снова сошлись и с тех пор живут вместе.

Анастасия Кривошеева и Андрей Ширман