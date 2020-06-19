 

Путин показал журналистам “тайную комнату” в Кремле

19.06.2020, 14:37, Разное

Президент России Владимир Путин разрешил журналистам зайти в секретное помещение. Корреспондент телеканала назвал ее “тайной комнатой”.

Кабинет глава государства не подготавливал для визита посторонних, поэтому его застали в обычном виде – рабочем беспорядке. “Вы здесь, наверное, первый, из тех, кто это показывает”, – сказал Путин журналисту.

Удивительно, но в тайном кабинете Путина находятся подарки от маленьких жителей России. Дети дарили президенту рисунки, поделки и открытки.

После этого российский лидер прогулялся вместе с представителями СМИ по коридорам главного здания Кремля и рассказал о рабочем процессе. Журналисты поинтересовались, какая атмосфера царит в его кабинете, и бывают ли эмоциональные разговоры с подчиненными.

Телеканал “Россия 1” анонсировал фильм “Россия. Кремль. Путин”, который создавался целый год. За это время журналисты побывали не только в Кремле, но и на встречах президента.



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