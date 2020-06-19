Скандалы: Артем Чайка ушел в право

19.06.2020, 14:35, Разное

Сын экс-генпрокурора стал единственным владельцем столичной юридической фирмы ООО «Консул. Право и консалтинг»

Артём Чайка, сын бывшего генпрокурора, а ныне — полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, стал единственным владельцем столичной юридической фирмы ООО «Консул. Право и консалтинг». Это следует из данных базы СПАРК, первым внимание на это обратил портал Znak.com. Компания, о которой идёт речь, была создана в феврале 2015 года. Её основным видом деятельности является работа «в области права». В прошлом году выручка фирмы составила 6,2 млн рублей, а чистая прибыль — 5,69 млн рублей. Юридический адрес компании находится в центре Москвы на Кузнецком мосту.

В 2019 году, согласно данным из открытых источников, в ООО «Консул. Право и консалтинг» работали два человека. Единственным владельцем компании прежде была её учредитель и руководительница Анна Сумина. После покупки компании Чайкой-младшим она осталась на посту гендиректора фирмы. Во сколько именно обошлась сыну экс-генпрокурора сделка, неизвестно. Сам он приобретение компании не комментировал.

Сумина, помимо этой компании, также является управляющей и совладелицей петербургской юридической фирмы ООО «Анна Зайсман. Правовые технологии». До 2016 года она была совладельцем ООО «Малоярославецкий солепромысел». Эта компания занимается добычей соли в Калужской области. Как именно Сумина может быть связана с Чайкой-младшим, Znak.com не уточняет.

Чем известен Артём Чайка

Артёму Чайке 42 года. Он известен как:

владелец компании «Сибирский элемент — Рента-К», которая занимается добычей песка в Калужской области;

владелец крупнейшего в России производителя щебня — «Нерудной компании Бердяуш», которая поставляет этот товар для РЖД.

Юридическим бизнесом Чайка-младший прежде не занимался. Но эта сфера не является для него новой: по образованию Артём Чайка юрист, он закончил Иркутский государственный университет, имеет степень кандидата юридических наук. В 1998 году был принят в Московскую городскую коллегию адвокатов, а с 2003-го является адвокатом коллегии «Чаадаев, Хейфец и партнёры».

Ранее Артём Чайка неоднократно становился героем различных журналистских расследований и расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

По информации журнала Forbes и ФБК, сын экс-генпрокурора является бенефициаром крупнейшего в Сибири производителя соли — «Тыретского солерудника».

Также он — совладелец компании «Георесурс», которая занимается строительством крупного торгового центра в подмосковных Мытищах, выяснили расследователи.

Кроме того, по данным ФБК, в 2013 году вместе с бывшей женой заместителя Юрия Чайки на посту генпрокурора Геннадия Лопатина Чайка-младший приобрёл отель Pomegranate Wellness Spa Hotel в Греции.

В 2000-х годах, как утверждают в ФБК, сын экс-главы надзорного ведомства участвовал в захвате Верхнеленского пароходства и выводе судов предприятия из госсобственности. Рейдерским захватом произошедшее тогда называл бывший директор Верхнеленского пароходства Николай Паленный. Спустя несколько дней после таких заявлений он был найден мёртвым. Официальной причиной его смерти сочли самоубийство.

Помимо этого, напоминали в ФБК, по словам одного из свидетелей, в 10-х годах Артём Чайка якобы «крышевал» деятельность подпольных подмосковных казино. Сам Чайка-младший эту информацию не комментировал. Дело о нелегальном игорном бизнесе, с которым мог быть связан сын экс-генпрокурора, было закрыто.

Обратите внимание

Пост генпрокурора отец Артёма Чайки Юрий занимал с 2006-го по 2020 год. После он был назначен полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Артём — старший сын чиновника. Младший сын Чайки — 31-летний Игорь — тоже занимается бизнесом. Он основной владелец компании «Аква Солид» и совладелец ООО «Русский экспорт».

Евгения Маляренко