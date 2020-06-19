Обозреватель Figaro – из экономического решения миграция превратилась для Европы в экзистенциальную проблему

19.06.2020, 14:30, Новости дня

Обещанный Урсулой Фон Дер Ляйен Европейский «пакт о миграции» не поможет Евросоюзу решить старые проблемы, связанные с потоком переселенцев к её границам, констатирует в интервью Le Figaro эксперт Жан-Томас Лесьер. Как подчёркивает специалист, Еврокомиссия продолжает видеть в миграции экономическое преимущество, не принимая во внимание рост этнической преступности и раскол в обществе, с которыми столкнулись из-за неё европейцы.



Reuters

Обещанный Урсулой Фон Дер Ляйен Европейский «пакт о миграции», презентация которого намечена на конец июня, должен был стать одним из столпов политики новой Европейской комиссии, вступившей в должность в прошлом году, напоминает в интервью Le Figaro сотрудник экспертного центра Институт Томаса Мора Жан-Томас Лесьер. Однако, по словам собеседника издания, в Брюсселе много раз повторялось, что Германия, которая 1 июля занимает пост председателя Европейского Союза, не очень хочет вновь открывать взрывоопасную проблему миграции.

Как подчёркивает эксперт, в новом пакте о миграции будут рассматриваться старые нерешённые — по уважительным причинам — вопросы: приём просителей убежища, сближение правил, регулирующих предоставление убежища в различных европейских государствах, Дублинское постановление, обязывающее страну прибытия брать на себя ответственность за рассмотрение дел, или механизмы высадки спасённых на море мигрантов. По словам Еврокомиссии, новый текст должен создать консенсус, но избежать «эффекта всасывания», в отличие от того, что произошло в 2015 году.

Однако, пока кандидатам на получение убежища будет транслироваться сигнал о том, что въехать в ЕС легко, избежать «эффекта всасывания» не удастся, уверен Лесьер. Как напоминает собеседник газеты, в марте прошлого года режим Реджепа Тайипа Эрдогана сосредоточил в европейской части Турции 130 тыс. кандидатов на иммиграцию в Европу. При этом, всего 20-25% из них были выходцами из Сирии, а подавляющее большинство прибыло из невоюющих стран, однако всё равно могло претендовать на предоставление убежища. Тем временем, статус просителя убежища определяется не эмоциями или «гуманизмом вперемешку с покаянием», который оправдывал бы постулат о том, что Европа принимает у себя «всю скорбь мира», а Женевской конвенцией 1951 года, настаивает специалист. И «смертоносная аксиома» главы французского МВД о том, что «эмоции стоят выше правовых норм» в международном праве не более допустима, чем в публичном.

В готовящемся к представлении документе Европейская комиссия все ещё осмеливается утверждать, что ЕС, чьё население стареет и испытывает нехватку рабочей силы, будет заинтересован в «привлечении тех, кто ему нужен для конкурентоспособности экономики и поддержания её благосостояния», замечает эксперт, напоминая, что это откровенное повторение видения Организации Объединённых Наций, представленного в знаменитом докладе «Заместительная миграция: Решение проблемы сокращения и старения населения?» 2000-го года. Однако если в те годы такое представление укладывалось в догму о «счастливой глобализации», 20 лет спустя идея о людях как о взаимозаменяемых и перемещаемых экономических агентах не выдерживает зрелища общественного раскола, расовых конфликтов и этнического насилия, наблюдаемого сегодня.

«Европейская комиссия ещё раз доказывает, насколько она не осведомлена она о реальной жизни народов, которым она должна служить», — констатирует собеседник издания, добавляя, однако, что ответственность лежит не только на ней, но и на государствах-членах. Пока Европейский союз не определится с целью — хочет ли он ограничивать миграцию в Европу, континент останется во власти значительных потоков переселенцев, прогнозирует эксперт.

Лесьер обращает внимание на ситуацию в Ливии, где режим Реджепа Тайипа Эрдогана, становив своего рода протекторат над Триполитанией и западом страны, обеспечил себе контроль над вторым миграционным путём в Европу. «Даже больше, чем несколько месяцев назад Эрдоган держит миграционный пистолет у виска европейцев», — предупреждает специалист.

Лесьер сомневается также, что Европейскому союзу удастся убедить страны, не желающие принимать у себя мигрантов, изменить политику: во-первых, потому что она отвечает ожиданиям населения этих стран, во-вторых, поскольку именно такая политика позволила руководству этих стран избраться или переизбраться, а в-третьих, страны Центральной и Восточной Европы видят вред роста влияния общин и сепаратизма в странах Западной Европы и не хотят повторения этого сценария у себя.

Еврокомиссия не хочет видеть, что проблема миграции не только экономическая и социальная — это экзистенциальная проблема, уверен Лесьер, добавляя, что очень удивился бы, если бы ей недальновидный план имел хоть какой-то шанс на успех у стран Центральной и Восточной Европы.