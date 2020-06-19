 

ЛДПР потребовала не вакцинировать членов КПРФ

19.06.2020, 14:30, Новости дня

Депутаты ЛДПР во главе с лидером фракции Владимиром Жириновским должны одними из первых получить вакцину от коронавируса, а членов КПРФ, по их мнению, вакцинировать не обязательно.

«Мы настаиваем, чтобы членам ЛДПР были выданы 300 тыс. доз (столько в РФ членов партии), чтобы они были провакцинированы первыми уже осенью этого года. А членам КПРФ просим вакцину не выдавать вовсе», – передает Ura.ru текст заявления партии.

Ранее либерал-демократы во главе с Жириновским требовали наказать коммунистов за проведенный в Орле экономический форум, который, по их мнению, способствовал распространению коронавируса. Также лидер партии призвал арестовывать представителей КПРФ, если те соберутся вместе в день рождения Владимира Ленина и тем самым нарушат режим самоизоляции.



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