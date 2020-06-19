 

Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

19.06.2020, 14:30, Новости дня

Российкий лидер Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщила пресс-служба Кремля.

«Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации», – сообщается на сайте Кремля.

Также указом утверждены статут и описание ордена Пирогова, положение и описание медали Луки Крымского. 

Кроме того, были утверждены рисунки ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

Ранее Путин учредил памятную медаль за вклад в акцию взаимопомощи «Мы вместе», организованную в период борьбы с коронавирусом.



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