Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

19.06.2020, 14:30, Новости дня

Российкий лидер Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщила пресс-служба Кремля.

«Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации», – сообщается на сайте Кремля.

Также указом утверждены статут и описание ордена Пирогова, положение и описание медали Луки Крымского.

Кроме того, были утверждены рисунки ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

Ранее Путин учредил памятную медаль за вклад в акцию взаимопомощи «Мы вместе», организованную в период борьбы с коронавирусом.