Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
19.06.2020, 14:30, Новости дня
Российкий лидер Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщила пресс-служба Кремля.
«Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации», – сообщается на сайте Кремля.
Также указом утверждены статут и описание ордена Пирогова, положение и описание медали Луки Крымского.
Кроме того, были утверждены рисунки ордена Пирогова и медали Луки Крымского.
Ранее Путин учредил памятную медаль за вклад в акцию взаимопомощи «Мы вместе», организованную в период борьбы с коронавирусом.
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