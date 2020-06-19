Дочь Успенской поблагодарила мать «за нюх»

19.06.2020, 14:30, Разное

Татьяна Плаксина обратилась к матери со словами благодарности, дочь Любови Успенской поблагодарила певицу «за нюх». При этом единственная наследница королевы русского шансона заявила, что с ней не надо играть.

Публикация с такими словами появилась на странице профиля Плаксиной в социальной сети Instagram. Как пишет издание «Телепрограмма», сейчас дочь Успенской проживает в Соединенных Штатах с отцом, поскольку с матерью она разругалась окончательно.

Ранее девушка не раз размещала в Сети странного рода посты, на которых она то пела на непонятном языке, то выла, то ползала на четвереньках. Все это вызвало резонанс в обществе, натолкнув многих на подозрения в существовании у Плаксиной наркотической или иной зависимости, либо психического расстройства. В этот раз дочка легенды российской музыки разместила заметку со словами благодарности к матери.

Плаксина заявляет, что благодаря унаследованному нюху начала чувствовать ароматы. Далее она добавила, что с ней не нужно играть. При этом дочь звезды почему-то называет себя Пача Тати (дочь Земли), именем, которое, согласно сообщениям СМИ, было дано девушке одним из индейских шаманов. Более того, после Плаксина перешла на английский язык, вопрошая, кем является Адонай, Яхве и Иешуа, которого весь мир зовет Король.

Фанатам Любови Успенской остается только догадываться, что же имела в виду Плаксина, написав, «и тебе мой сынок». После заявления девушки о якобы имевших место издевательствах над ней со стороны матери, королева шансона выгнала неблагодарную дочь из дома и отказалась дальше содержать ее и помогать. Сейчас Плаксина живет за счет продажи своих картин, а также преподает йогу.