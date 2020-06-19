Поклонники вычислили тайного возлюбленного Ирины Горбачевой
19.06.2020, 14:23, Разное
На днях артистка в соцсетях поздравила избранника с днем рождения. Ирина Горбачева призналась, что этот мужчина заставляет ее улыбаться подобно Чеширскому Коту. Знаменитость пожелала любимому только одного
– встречи.
Адресата трогательного сообщения Горбачева не указала.
Однако опубликовала фото, на котором запечатлена стела с надписью: “Киев”.
Фанаты обратили внимание на публикации
звезды. Ранее актриса сериалов упоминала, что ее возлюбленный живет за границей.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции актриса не может встретиться с
избранником. Они вынуждены общаться по видеосвязи.
Слова о кавалере в другой стране и посты с поздравлениями привели
сетевых детективов к следующим выводам: мужчина Ирины Горбачевой проживает на
Украине и отмечает день рождения 14 июня. Сопоставив факты, интернет-пользователи
вычислили ухажера знаменитости.
Им
оказался 32-летний Антон Савлепов – экс-солист музыкального коллектива Quest
Pistols. Сегодня артист состоит в группе “Агонь”.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Интересно, что в 2019 году Горбачева принимала участие
в съемках двух музыкальных видео коллектива “Тебе 20” и “Бомба”.
В одном из интервью актриса призналась, что понимает юмор Савлепова,
поэтому часто смотрит его ролики.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет