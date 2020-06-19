Американский десантный корабль-док вошел в Черное море

19.06.2020, 14:16, Новости дня

Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где присоединится к эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.

«Американский десантный корабль-док USS Oak Hill (LSD-51) зашел вчера вечером в Черное море. Он присоединился к ракетному эсминцу USS Porter DDG78», – сообщило украинское издание «Думская».

Согласно сообщению пресс-службы 6-го флота США, корабль-док выполнит задачи по поддержанию безопасности и укреплению отношений США с союзниками и партнерами в черноморском регионе.

Отмечается, что заход Oak Hill стал четвертым заходом американских кораблей в Черное море с начала 2020 года. Судно штатно находится в составе десантной группы корабля-дока Bataan, расположенной в Средиземном море.

Накануне, 17 июня, американский эсминец Porter вошел в Черное море, его передвижения контролируют силы Южного военного округа (ЮВО).