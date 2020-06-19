 

Американский десантный корабль-док вошел в Черное море

19.06.2020, 14:16, Новости дня

Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где присоединится к эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.

«Американский десантный корабль-док USS Oak Hill (LSD-51) зашел вчера вечером в Черное море. Он присоединился к ракетному эсминцу USS Porter DDG78», – сообщило украинское издание «Думская». 

Согласно сообщению пресс-службы 6-го флота США, корабль-док выполнит задачи по поддержанию безопасности и укреплению отношений США с союзниками и партнерами в черноморском регионе.

Отмечается, что заход Oak Hill стал четвертым заходом американских кораблей в Черное море с начала 2020 года. Судно штатно находится в составе десантной группы корабля-дока Bataan, расположенной в Средиземном море.

Накануне, 17 июня, американский эсминец Porter вошел в Черное море, его передвижения контролируют силы Южного военного округа (ЮВО).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Песков: президент может выступить на тему поправок в Конституцию

19.05 / Причастность экс-президента Атамбаева к убийству спецназовца признали в Киргизии

15.06 / В ОП заявили о вмешательстве СМИ-иностранных агентов в подготовку голосования по Конституции

19.06 / Сбербанк ввел комиссию для переводов через банкоматы

05.06 / В Новгородской области произошла утечка мазута

02.06 / Астронавт рассказал об «отличной работе» туалета в Crew Dragon

24.04 / Украина получила первые 200 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства – Офис президента

04.06 / При пожаре на складах в Смоленской области погибли два человека

18.06 / Найден возможный источник бензола в атмосфере МКС

02.06 / Убытки Первого канала в 2019 году составили более 4 млрд рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска