«Какая-то булимия!»: Юлия Высоцкая сравнила просмотр сериалов с опасным заболеванием

19.06.2020, 14:09, Разное

Юлия Высоцкая сравнила своё новое увлечение, которое появилось на фоне самоизоляции, с опасным психическим заболеванием. «Какая-то булимия!», – так характеризует телеведущая просмотр сериалов.

46-летняя Юлия Высоцкая в своем YouTube-шоу «Мне это нравится!» призналась, что ресторанный бизнес, постоянные съёмки, многочисленные проекты и поездки во время пандемии приостановились, а появилось новое увлечение: она полюбила сериалы и может их смотреть по 6-7 часов. «Вредную» привычку популярная актриса сравнила с бесконтрольным принятием пищи. Бизнес-вумен объяснила, что раньше не позволяла себе подолгу засиживаться у телевизора, а в связи с режимом самоизоляции у неё появилось больше свободного времени.

Муза великого режиссёра Андрея Кончаловского, не привыкшая сидеть на одном месте, рассказывает, что, будучи всегда в активном жизненном тонусе и уделяя полноценное внимание творческим замыслам, фильмы смотрела крайне редко, лишь когда выпадал свободный вечер или нужно было снять напряжение. Однако сейчас Высоцкая не находит своим действиям объяснения: «Это ненормально! Это очень плохо».

Поклонники телеведущей, снискавшей популярность как личность, которая ведёт здоровый образ жизни, не представляют звезду, сидящую на диване перед экраном телевизора. Артистка всегда отдыхала с пользой для здоровья: скандинавская ходьба по 15 километров ежедневно, бег, йога, теннис, ледяной душ и лечебное голодание. Фанаты посоветовали Юлии Высоцкой воспользоваться своим же советом и «стряхнуть пыль с кроссовок».