Дочь Филиппа Янковского рассказала матери, как снимала эротическую сцену с бананом

19.06.2020, 14:09, Разное

Дочь Филиппа Янковского Елизавета откровенно поговорила с Оксаной Фандерой об особенностях актерской профессии. 25-летняя девушка пояснила матери о том, как снимала эротическую сцену с бананом.

Соответствующая публикация, как пишет «Телепрограмма», появилась на странице профиля Фандеры в Instagram. В ней она пояснила о разговоре с дочерью, как оказалось, Елизавета Янковская, выпускница ГИТИС, обсудила с мамой откровенные моменты в своей работе.

Женский разговор с самым близким человеком затронул и вопрос проб для одного из фильмов с постельной сценой в нем. Для подачи заявления, как претендентки на роль, необходимо было снять небольшое видео. Ничего лучше, чем использовать для этого тропический фрукт, Елизавета Янковская не придумала.

Девушка сопроводила свои рассуждения соответствующими движениями ртом и рукой, заявив, что именно это главное в данной картине. С ней согласилась и Оксана Фандера, добавив, что такой акцент есть во многих кинофильмах. Напоследок юная артистка подвела ироничный итог, что ее профессия хорошая и приятная.

Тем не менее, в семье потомственных актеров не о чем больше и поговорить. А в некоторые ленты и спектакли ее приглашают сугубо из-за известной фамилии, что мешает ей самой понять, насколько хороша ее работа с точки зрения профессионализма. Пока ее брат Иван Янковский стал лауреатом премии «Золотой орел» за роль в картине «Текст», ей остается только тренироваться с бананами и ждать своего звездного часа.