Девочка умерла на улице в Кемеровской области

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19.06.2020, 14:08, Новости дня

По факту гибели 15-летней девочки на улице Мариинска Кемеровской области, проводится доследственная проверка, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

«Девятнадцатого июня в 4 часа 25 минут (местного времени) поступило сообщение о смерти 15-летней девочки на одной из улиц города Мариинска. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка», – говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, подросток вдыхала газ из баллона. Ее заметил местный житель, проезжавший мимо на автомобиле. Он увидел, что ребенку стало плохо, и вызвал полицию. Позже медработники констатировали смерть девочки.

Отмечается, что по предварительной информации, девочка на профилактическом учете не состояла, воспитывалась матерью. В рамках проверки будут проанализированы причины и условия, способствовавшие трагической гибели подростка.

В 2019 году в Гатчине Ленинградской пьяная девочка-подросток разгромила топором коридор многоквартирного дома. 



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