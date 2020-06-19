Лукашенко в разговоре с Путиным подтвердил намерение присутствовать на параде в Москве

19.06.2020, 14:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил, что будет присутствовать на параде Победы 24 июня в Москве, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

Эйсмонт заявила, что Лукашенко приедет на парад в Москву, «на трибунах он будет вместе со своими сыновьями», передает БелТА.

Также она заявила, что российский лидер рассказал о новом лекарстве, которое в РФ получили на основе японских препаратов.

«Это действительно совершенно новый препарат и, как было отмечено, он эффективен и уже хорошо работает. В этой связи Владимир Путин предложил при необходимости в нужном объеме воспользоваться этим препаратом в Белоруссии», – добавила она.

По ее словам, Лукашенко заявил, что «лекарство будет закуплено в необходимом объеме и будет использоваться при лечении».

Напомним, в конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день проведения легендарного исторического парада победителей в 1945 году.

Приглашения приняли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Также на парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.