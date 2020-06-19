 

DJ Smash впервые стал отцом

19.06.2020, 14:00, Новости дня

Российский артист Андрей Ширман (DJ Smash) впервые стал отцом: его супруга, модель Анастасия Кривошеева, родила дочь. Об этом артист сообщил в Instagram.

"В нашей семье произошло маленькое чудо, которое скоро вырастет в большие чудеса. У нас родилась дочь! Нет таких слов, чтобы передать наши эмоции", – написал DJ Smash.

Он поблагодарил "волшебницу"-жену за первенца, а также команду врачей, принимавших роды.

Кривошеева в свою очередь рассказала в соцсети, как прошли роды. По словам модели, они с мужем приехали в роддом на осмотр и даже не подозревали, что ребенок появится на свет в тот же день.

"Уже через 2 часа мы держали наше счастье на руках! – призналась молодая мама. – Самое интересное, что накануне мы вдвоем не могли уснуть целую ночь, не понимая причины".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Украина получит от МВФ кредит на 5 миллиардов долларов

24.04 / Школьникам разрешили пройти итоговое собеседование дистанционно

13.05 / ЭИСИ представил новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

10.04 / Черновол заявила, что к ней пришли с обыском следователи Госбюро расследований

12.05 / Оформление нейтрального статуса для легкоатлетов сделали платным

13.05 / В Крыму возобновили расследование дела о преступлениях нацистов в годы ВОВ

01.05 / В шведском Лунде разбросали тонну куриного помета в парке, чтобы сорвать празднование Вальпургиевой ночи

03.06 / Шеф полиции Хьюстона предложил Трампу «закрыть рот»

13.06 / Офис Зеленского опроверг сообщения о вспышке коронавируса

10.06 / США уведомили Германию о намерении сократить военный контингент

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска