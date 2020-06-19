DJ Smash впервые стал отцом

19.06.2020, 14:00, Новости дня

Российский артист Андрей Ширман (DJ Smash) впервые стал отцом: его супруга, модель Анастасия Кривошеева, родила дочь. Об этом артист сообщил в Instagram.

"В нашей семье произошло маленькое чудо, которое скоро вырастет в большие чудеса. У нас родилась дочь! Нет таких слов, чтобы передать наши эмоции", – написал DJ Smash.

Он поблагодарил "волшебницу"-жену за первенца, а также команду врачей, принимавших роды.

Кривошеева в свою очередь рассказала в соцсети, как прошли роды. По словам модели, они с мужем приехали в роддом на осмотр и даже не подозревали, что ребенок появится на свет в тот же день.

"Уже через 2 часа мы держали наше счастье на руках! – призналась молодая мама. – Самое интересное, что накануне мы вдвоем не могли уснуть целую ночь, не понимая причины".