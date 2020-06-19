 

Индия может купить партию российских истребителей

19.06.2020, 14:00, Новости дня

Военно-воздушные силы Индии планируют приобрести 21 российский истребитель МиГ-29. Это самолеты должны заменить в войсках устаревшие МиГ-21, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на индийские СМИ.

Как пишут журналисты, первые поставки новых машин могут начаться через два года после заключения контракта.

Впервые о контракте стало известно в начале 2019 года. Тогда сообщалось, что переговоры уже идут. Сделка оценивается в 827 миллионов долларов. Каждый МиГ-29 стоит примерно 40 миллионов.

По данным из открытых источников, сейчас на вооружении Индии числятся свыше 60 истребителей МиГ-29.

Кроме того, индийские ВВС планирует заказать у совместного предприятия Hindustan Aeronautics производство 20 истребителей Су-30МКИ. Предыдущий контракт на сборку 272 боевых машин истекает в 2021 году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции

02.06 / Вирусолог не увидел необходимости в вакцинации от COVID-19 «всех подряд»

15.05 / Жители Благовещенска сняли на камеру лосенка, гуляющего у школы

28.04 / В Москве оштрафовали по камерам первого водителя без цифрового пропуска

30.04 / Криминалисты отправились на место возможного поджога в Иркутской области

26.04 / Newsweek – в Пентагоне не исключили смерть Ким Чен Ына

21.04 / Дональд Трамп номинировал Джули Фишер на должность посла США в Беларуси

25.05 / Сергей Собянин снял еще одно ограничение в столице

15.04 / Министр здравоохранения Польши – забыть о нормальном отпуске — эпидемия продлится не менее года

12.05 / Названо условие выработки иммунитета к коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска