 

“Шамана Люцифера” обвинили в поджоге часовни у Белухи

19.06.2020, 14:00, Новости дня

Новосибирского шамана обвинили в поджоге часовни Архангела Михаила у подножия Белухи. По мнению алтайского журналиста Руслана Макарова, к инциденту может быть причастен известный благодаря своему "экстравагантному поведению" новосибирец Сергей Т. Мужчина называет себя "шаманом Люцифера", часто устраивает необычные ритуалы, а затем публикует видео с ними в соцсетях. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как уточнил журналист, шаман основал околорелигиозное учение, часто бывал в Алтайском крае и организовывал туры.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 13 июня. Он вызвало широкий резонанс в СМИ. Часовня была построена в память о погибших альпинистах, туристах и спасателях. Строение возводилось на частные пожертвования.

В настоящий момент на месте пожара работают правоохранители. Им предстоит восстановить картину произошедшего. По итогам проверки будет принято решение о  возбуждении уголовного дела.

Текст:

ГТРК "Новосибирск"



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