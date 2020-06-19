Иран передаст Украине черные ящики сбитого самолета

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19.06.2020, 13:55, Новости дня

Иран передаст Украине черные ящики сбитого украинского лайнера, сообщил иранский министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами.

Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит 8 января иранской ракетой, в результате чего погибли 176 человек. Тегеран назвал инцидент «катастрофической ошибкой».

Как пояснил Эслами, ранее у Украины не было необходимых технических возможностей для расшифровки черных ящиков, однако теперь они появились. По его словам, «американцы», возможно, предоставили Украине необходимое программное обеспечение и документацию для расшифровки.

Анализ черных ящиков будет проводиться в координации с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), которая является структурой ООН.

По словам Эслами, расшифровка должна проводиться в присутствии представителей ИКАО. «Если эти условия не будут созданы, то расшифровка будет проводиться во Франции», – подчеркнул он.



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