К задержанному претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико пустили адвоката. Имущество политика арестовали

19.06.2020, 13:54, Новости дня

К задержанному претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико пригласили его адвоката Дмитрия Лаевского. Об этом он сообщил “Интерфаксу”.

“Мне позвонили из КГБ и пригласили для участия в процессуальных действиях в отношении Виктора Бабарико. Вот буквально сейчас я захожу в здание КГБ”, – сообщил Дмитрий Лаевский.

Портал TUT.BY со ссылкой на источники пишет, что на недвижимое имущество Бабарико (два дома и квартира) наложен арест.

Накануне Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали и доставили в СИЗО. В Комитете госконтроля заявили, что политик задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов.

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что действия фигурантов по делу “Белгазпромбанка” привели к угрозе национальной безопасности. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о создании преступной организации либо участии в ней.

В Кремле уже прокомментировали слова главы Комитета госконтроля Беларуси Ивана Тертеля о том, что “за деятельностью Виктора Бабарико стоят кукловоды из “Газпрома” или даже выше”. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что такие заявления нужно аргументировать.

“Здесь, безусловно, должна какая-то аргументация последовать, подобные обвинения в адрес таких уважаемых международных компаний, безусловно, не могут быть голословными, они должны подкрепляться какими-то аргументами”, – сказал Песков.

Ранее в Минске в головном офисе “Белгазпромбанка”, который Виктор Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет, прошли обыски. Комитет госконтроля заявил, что на базе “Белгазпромбанка” действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. 12 июня Национальный банк Беларуси ввел свою администрацию по управлению “Белгазпромбанком”. В рамках уголовных дел арестованы, в частности, члены инициативной группы Бабарико, позже были заблокированы счета избирательного штаба политика.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам банковского сектора​ заявил, что властям страны удалось “сделать некоторые шаги” и “сорвать масштабный план по дестабилизации Беларуси и попытку привести страну к некоему Майдану”. Также он сказал, что, как человек, “который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства”, “никому не позволит сломать эту страну”.

Лукашенко призвал белорусов не делать героев из банкиров, арестованных по делу “Белгазпромбанка”, и пообещал “железобетонно” разобраться с “заигравшимися в политику” бизнесменами.

“Не надо из ворюг, обуржуевшихся этих банкиров и прочих мошенников, которые там сидят в “Белгазпромбанке”, делать героев. Этого не получится. Я уже говорил: ни узниками совести они не станут, ни пушистыми и белыми тоже они не станут. А тот, кто это допустил, мы еще с этим разберемся”, – заявил президент.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Для того чтобы зарегистрироваться в кандидаты, претенденты на президентский пост должны сдать 100 тысяч подписей. Виктор Бабарико до своего задержания успел сдать в ЦИК более 160 тысяч подписей.