 

В России распространяется агитационный ролик с призывом голосовать 1 июля. Он сделан в стилистике Настоящего Времени

19.06.2020, 13:54, Новости дня

Десятки российских сайтов и пабликов с середины июня начали распространять агитационный ролик с призывом принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ 1 июля.

В видео рассказывается, что участвовать в голосовании не опасно, поскольку участки будут открыты несколько дней, что позволит избежать скопления людей, и будут оборудованы средствами для дезинфекции рук. При этом анимация, титры и другие изобразительные элементы копируют стилистику, в которой делают видеоролики Настоящего Времени.

Видео под названием “Голосовать не страшно” появилось на сайтах региональных СМИ и администраций, при этом авторов установить невозможно: ссылки в публикациях ведут на разные версии ролика, залитые на различных хостингах, на многих из них – меньше 10 просмотров, некоторые размещены без публикации, с возможностью просмотра только по ссылке.

Челябинский телеканал “Обл-ТВ” в публикации 15 июня утверждал, что ролик распространяется Центральной избирательной комиссией РФ. “Смотрим ролик, изучаем принятые меры защиты и не забываем посетить пункты голосования, чтобы выразить свое мнение”, – призывает телеканал.

Настоящее Время обратилось с запросом в Центризбирком, но пока не получило ответа.

В ходе голосования 1 июля гражданам России будет предложено поддержать закон о поправках к Конституции, уже принятый парламентом и подписанный Владимиром Путиным. В числе поправок – обнуление сроков Путина, которое позволит ему оставаться у власти до 2036 года, закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, определение брака как союза мужчины и женщины, запрет “фальсификации истории” и другие. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / США ухудшили свои позиции в Международном рейтинге конкурентоспособности

01.06 / Коронавирус, нефть, G7, космос: Путин и Трамп обсудили ряд тем

22.05 / Взялся за старое: издателя пикантного журнала “Флирт” вновь обвиняют в сутенерстве

29.04 / Мурашко рассказал о коварной способности коронавируса

26.04 / Paris Match – «Три куриные грации» и «Танец креветок» – россияне на карантине воссоздают знаменитые картины

29.05 / Глава Минспорта оценил перспективу возобновления чемпионата РФ по футболу

18.06 / Устроивший стрельбу в Москве мужчина привлекался за пьянство

23.04 / В Молдавии ратифицировали договор о займе 200 млн евро у России

19.06 / Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы

26.04 / В УПЦ МП опровергли информацию о заражении коронавирусом всех священников Киево-Печерской лавры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска