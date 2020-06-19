Имущество Бабарико арестовали в Белоруссии

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19.06.2020, 13:53, Новости дня

В Белоруссии арестовали имущество претендента на пост главы государства, бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарика и его сына Эдуарда, сообщили в комитете госконтроля (КГК) страны.

«Мы подтверждаем эту информацию, департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля был наложен арест на их имущество», – отметил РИА «Новости» представитель КГК.

В четверг в доме экс-главы «Белгазпромбанка» прошел обыск, сам Бабарико был задержан за якобы имевшую место попытку воздействия на свидетелей и сокрытие улик преступления. Сына Бабарико также отправили в СИЗО.

У Бабарико осталась техническая возможность стать официальным кандидатом в президенты. Адвокаты Бабарико подали жалобу в генпрокуратуру страны на недопуск адвокатов к своему подзащитному.

Москва пока не прокомментировала процесс против бывшего руководителя белорусской «дочки» Газпрома, отметив, что предвыборная ситуация – внутреннее дело Белоруссии. Зато Минск почти в открытую обвиняет Бабарико в лоббировании интересов РФ и обсуждает сотрудничество с западными дипломатами по «делу Белгазпромбанка».



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