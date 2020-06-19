Пригожин раскритиковал Навального за оскорбление ветерана

19.06.2020, 13:53, Новости дня

Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал на портале YouTube видеоролик, в котором раскритиковал Алексея Навального за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Пригожин создал на портале YouTube канал, чтобы выражать на нем свое мнение. При этом продюсер сообщил, что к созданию канала его побудил Алексей Навальный и его высказывания о ветеране ВОВ.

«Знаете, вы, наверное, удивитесь, но подтолкнул меня на создание этого канала один человек. Его зовут Алексей Навальный. Хотел бы, пользуюсь случаем заступиться за ветерана, которого он достаточно очень жестко оскорбил. Точнее вы, Алексей, оскорбили человека, переступив все границы. На каком основании вы позволяете себе ставить под сомнение человека, благодаря которому вы сегодня и я, в том числе, живем, можно сказать. Мы живы благодаря таким людям, благодаря таким героям. Вы пытаетесь обесценить героев России, вы хотите отнять у него Победу», – сообщил Пригожин в видео.

Он выразил мнение, что Навальный и его сторонники «разрушают нашу страну изнутри». «Вы сеете рознь в обществе, вы хотите раскол в обществе. Вам выгоден раскол, иначе к власти вы не придете», – добавил продюсер.

Он также предположил, что российские законы «очень мягкие» и «должны быть жестче». «Законы должны быть такими, чтобы люди боялись лишние подобные оскорбления наносить ветеранам», – добавил он.

«Вы, наверное, одобряете и тех, кто избивает ветеранов и продает их медали. На улице я не заметил, чтобы вы поздравляли ветеранов с Днем Победы. Я не видел, чтобы вы говорили о достойных людях, у вас достойные люди только те, кто поддерживают вас. В отличие от вас у этих людей (ветеранов) есть боевые товарищи, которые несли на себе своих солдат, а вы сидите в этом экранчике и создаете такой лай призывной», – сообщил продюсер.

Он также выразил мнение, что Навальный только критикует и не предлагает альтернативы. «А что вы дельного предлагаете в нашей стране? Что вы предлагаете мне, чтобы я стал вашим сторонником? Ничего. Я не хочу с вами соглашаться, я хочу голосовать за умных трезвых людей, которым действительно РФ не безразлична, которым важны человеческие принципы», – сообщил он.

Напомним, Навальный назвал ветерана «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию, в котором снялись многие другие известные россияне, в том числе кардиохирург Лео Бокерия. Высказывания Навального вызвали большое возмущение в обществе. Петицию с требованием привлечь блогера к ответственности за публичное оскорбление ветерана подписали почти 13 тыс. человек.

Московский ГСУ СК возбудил дело в отношении Навального по статье «клевета».

Представитель Российских студенческих отрядов Михаил Киселев в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что Навальный мог обойти тему ветеранов, однако «вышел за рамки приличия и покусился на святое», а адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде.