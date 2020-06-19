Крановщик и ребенок погибли во время грозы в Петербурге

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19.06.2020, 13:48, Новости дня

В Петербурге во время грозы и сильного ветра погибли крановщик и ребенок, сообщил представитель экстренных служб.

«Накануне во время грозы в Санкт-Петербурге пострадали пять человек, двое из них погибли», – отметил собеседник РИА «Новости».

Он уточнил, что ребенок погиб из-за удара молнии, а крановщик – после падения башенного крана.

В Петербурге из-за действия стихии нарушилось энергоснабжение пяти домов, в которых живут более 9 тыс. жителей, упали свыше 30 деревьев, повреждены семь автомобилей. Также на два часа задержались шесть пригородных электричек.

Кроме того, в городе подтопило 15 участков автодорог и пониженных участков местности на Синопской, Дворцовой и Воскресенской набережных.

В МЧС пояснили, что семилетний ребенок умер от удара молнии в Петродворцовом районе. Также там пострадали находившиеся рядом женщина и ребенок, их госпитализировали.

На строительной площадке в Красногвардейском районе ветер повалил башенный кран высотой в 54 метра. Спасатели вытащили оттуда мужчину, его передали медикам, но спасти его не удалось.

На данный момент работа по распиловке деревьев, закреплению и демонтажу плохо закрепленных конструкций и откачке воды завершена. Также восстановлено электричество.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что ребенок погиб от удара молнии на пляже в Финском заливе



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