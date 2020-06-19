Умер актер Василий Стоноженко

19.06.2020, 13:48, Новости дня

Актер Московского театра «Сфера», заслуженный артист РФ Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года, сообщили в Союзе театральных деятелей.

«В театре «Сфера» случилось горе. (…) Не стало Вашего коллеги, замечательно талантливого артиста, заслуженного артиста РФ – Василия Витальевича Стоноженко», – приводятся слова председателя СТД Александра Калягина на сайте.

Василий Стоноженко родился 6 января 1959 года. В 1983 году окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина в 1983 году, служил в Театре под руководством В. Спесивцева и Театре комедии. В театре «Сфера» работал с 1984 года, исполнял роли в спектаклях «Маленький принц» «Королевство – на стол!», «Свободная пара», «Вестсайдская история», «Лолита», «Человек из СССР», «Ученик Лицея», «Вишневый сад» и других.

«Здесь на этой сцене он сыграл свои самые известные в театральной среде роли в спектаклях по известным литературным произведениям. И каждая из ролей вызывала неподдельный зрительский интерес и навсегда сохранилась в истории театра», – добавил Калягин.

Стоноженко снялся в нескольких кинократинах, акже в кино и на телевидении. На его счету роли в лентах «Кафе «Клубничка»«, «Воровка», «Сыщики-2», «Обреченная стать звездой», «Хозяйка моей судьбы», «Золотая клетка», «Анна-детективъ».