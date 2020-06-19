 

Новый умный браслет Xiaomi Mi Band 5 доступен на китайском рынке

19.06.2020, 13:42, Новости дня

В Китае стартовали продажи нового умного браслета Xiaomi Mi Band 5, который обладает продвинутыми опциями.

Известно, что за версию с модулем бесконтактной оплаты стоимость составляет 32 доллара, тогда как в базовом оснащении цена девайса равна 27 долларов. В свою очередь, новинка Xiaomi Mi Band 5 имеет более расширенные возможности и продвинутый функционал, тогда как стоимость умного браслета оказалась ниже, чем у предшественника. Диагональ экрана Xiaomi Mi Band 5 равна 1.1 дюйма с поддержкой анимированных циферблатов.

Кроме того, новый девайс имеет магнитную зарядку для удобства подключения. Аппарат способен следить за различными режимами спортивной активности, менструальным циклом и другими данными. Также умный браслет Xiaomi Mi Band 5 осуществляет мониторинг сердечных ритмов.



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