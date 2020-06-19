 

В Японии стартовали продажи кабриолета Lexus LC500

19.06.2020, 13:42, Новости дня

Японский автогигант Lexus сообщил о выходе в продажу на местном рынке нового кабриолета Lexus LC500.

Вместе с тем новинка имеет двухдверный кузов, а также мягкую крышу черного или бежевого оттенка. Стоимость автомобиля составляет от 15 миллионов йен. Достоинством механизма крыши является возможность полного открытия – закрытия за 15 секунд при помощи единственной кнопки. В салоне предусмотрели подогрев рулевого колеса и кресел, а также равномерный поток теплого воздуха.

Под капотом японского купе Lexus LC500 применили 5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 478 л.с. Кроме того, автомобиль приводится в движение 10-ступенчатой автоматической трансмиссией и будет предлагаться с передним или полным приводом. Разгон до сотни на новом Lexus LC500 составляет 4,7 секунды.



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