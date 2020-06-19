В Сети появились снимки обновленного FAW Besturn B70

19.06.2020, 13:42, Новости дня

Фотошпионам удалось обнаружить и запечатлеть новый китайский кроссовер FAW Besturn B70.

Эксперты констатировали, что форма головной оптики на паркетнике FAW Besturn B70 повторяет стилистику многих новинок от Cadillac. Изменения также коснулись радиаторной решетки, которая имеет внушительные габариты. На фотографиях также не составит труда рассмотреть предусмотренный люк, а также стильные дверные ручки.

Задние фонари существенно модернизировали, как и головную оптику, отличающуюся более узкими размерами. Под капотом кроссовера могут установить 1,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составляет 169 л.с, тогда как точные характеристики будут известны лишь после официальной презентации