Первая группа добровольцев получила вакцину от COVID-19, разработанную в РФ — Минздрав

19.06.2020, 13:40, Разное



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Как сообщает Минздрав России, в исследованиях принимают 38 добровольцев — мужчины и женщины от 18 до 65 лет из Москвы и других регионов России. Вакцинирование других 20 человек планируется на следующей неделе.

По словам директора Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Минздрава РФ Вадима Тарасова, в течение 28 дней участники исследования будут находиться в стационаре Сеченовского университета под наблюдением врачей.

«Нам крайне важно исследовать, насколько эффективно вырабатывается иммунитет. Если после введения вакцины оставить человека в его обычной среде, то в условиях пандемии сохранится высокий риск заражения ковидом и впоследствии нельзя будет сказать, чем вызвано появление иммунитета – заболеванием или вакциной. Для этого добровольцы находятся в течение 28 дней в стационаре, где они изолированы от других социальных контактов», – сообщил Вадим Тарасов.

Вакцина, разработанная учеными Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, имеет две формы – в виде жидкости и порошка для приготовления раствора. Обе вакцины предназначены для внутримышечного введения. Испытания будут проводиться в военном госпитале имени Бурденко и Сеченовском университете с участием двух групп добровольцев по 38 человек в каждой.