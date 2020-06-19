Виктория Бекхэм взяла кредит на 8 миллионов долларов, чтобы спасти свой бизнес

19.06.2020, 13:35, Разное

О том, что бизнес Виктории Бекхэм сильно пострадал от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, стало известно в конце апреля. Основатель именной марки одежды и аксессуаров пыталась разными способами спасти компанию от банкротства, но все было мимо. На этой неделе Виктория решилась взять кредит в размере почти 8 миллионов долларов. При этом стоит отметить, что дела у бренда Victoria Beckham шли не слишком успешно еще до того, как планета столкнулась с новым вирусом. За последние четыре года компания понесла убытки на сумму более 52 миллионов долларов.

Сейчас для Виктории важно сохранить контроль над своим брендом. По информации британских СМИ, вместе с мужем Дэвидом Бекхэмом они владеют 48,4% акций, еще 23,6% принадлежат английскому продюсеру Саймону Фуллеру, а 28% акций Victoria Beckham – люксембургской компании, которая в 2017 году вложила в бренд 37 миллионов долларов. Кредитные деньги помогут Виктории справиться с рядом финансовых проблем без помощи других акционеров.

Стоит также отметить, что не раз финансово выручал компанию Виктории ее муж. В общей сложности он вложил в нее порядка 20 миллионов долларов.

Бутик бренда Виктории Бекхэм в Лондоне

Напомним, в конце апреля в Великобритании разгорелся скандал с Викторией Бекхэм в главной роли. Прессе стало известно, что экс-перчинка оставила сотрудников головного офиса компании без денег. А именно, она воспользовалась антикризисным предложением государства, которое готово помочь предпринимателям, терпящим убытки из-за коронавируса. Виктория сообщила, что отправляет всех своих сотрудников – 30 человек – в неоплачиваемый отпуск, а следом запросила государственную поддержку, чтобы частично компенсировать зарплаты сотрудников. Согласно госсхеме, оплачено будет до 80% от зарплат, но не более 2,5 тысяч фунтов стерлингов. Налогоплательщики Великобритании дружно накинулись на звезду: состояние Виктории и ее супруга Дэвида Бекхэма оценивается в 335 миллионов фунтов стерлингов, и уж кто-кто, а они в государственных деньгах не нуждаются!

Спустя неделю после тех новостей стало известно, что Виктория отказалась от своего прежнего плана. Представитель Бекхэм подтвердил, что сотрудники бренда не будут отправлены в отпуск, а дизайнер решит проблему “без привлечения государственных бюджетов”. Также на время эпидемии Виктория не будет получать заработную плату.