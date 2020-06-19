Песков не исключил корректировку списка гостей парада Победы

19.06.2020, 13:30, Новости дня

Список приглашенных на парад Победы в Москве иностранных лидеров может быть скорректирован, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Возможны корректировки списка. Мы будем вас информировать», – цитирует ТАСС Пескова.

При этом отвечая на вопрос, приедет ли президент Белоруссии Александр Лукашенко на праздничные мероприятия после обвинений в адрес РФ в поддержке претендента на пост белорусского лидера Виктора Бабарико, Песков рекомендовал опираться на официальные заявления от республики.

«Заявления же были с белорусской стороны. Не надо ничего интерпретировать. Есть заявления. Нужно их просто слышать и видеть», – сказал он.

Напомним, в конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день проведения легендарного исторического парада победителей в 1945 году.

Приглашения на парад Победы уже приняли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Также на парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.