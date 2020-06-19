 

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

19.06.2020, 13:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко, политики обсудили сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями, информирует пресс-служба Кремля.

В ходе разговора были затронуты «некоторые аспекты сотрудничества двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями», передает РИА «Новости».

Также Путин и Лукашенко «в контексте предстоящих 24 июня в Москве торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», акцентировали внимание на особой значимости этого юбилея «для народов двух стран, свято хранящих память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла».

В свою очередь пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт заявила, что в разговоре двух лидеров «речи о газпромовском банке (…) не шло», передает БелТА.

По ее словам, разговор нескольких тем, одна из которых – парад, а вторая – коронавирус. В частности, указывается, что Владимир Путин рассказал о новом лекарстве, которое в РФ получили на основе японских препаратов.

«Это действительно совершенно новый препарат и, как было отмечено, он эффективен и уже хорошо работает. В этой связи Владимир Путин предложил при необходимости в нужном объеме воспользоваться этим препаратом в Беларуссии», – добавила она.

Пресс-секретарь добавила, что Лукашенко заявил: «Лекарство будет закуплено в необходимом объеме и будет использоваться при лечении».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / В Крыму после приезда людей из Московской области возникли три очага коронавируса – Роспотребнадзор

13.06 / Защита Ефремова: актеру не нужен нарколог для снятия ломки

15.05 / Немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток – 2» из-под действия газовой директивы ЕС

28.04 / Трамп: Вероятно, вы услышите что-то о Ким Чен Ыне в не столь отдаленном будущем

15.05 / В Госдуме допустили возможность не возвращать авиасообщение с Черногорией

05.06 / Израильский дипломат усомнился в «стремительном упадке» США

16.04 / Минобрнауки не исключило начало нового учебного года в онлайн-режиме

18.05 / В Италии впервые с 7 марта от коронавируса умерло меньше 100 человек

08.05 / Армия РФ планирует получать С-400 ежегодно до 2024 года

30.04 / Назван объем сокращения пассажиропотока метро Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска