Добронравова из сериала “Сваты” окружили подросшие внучки: Варвара, Василиса и Вероника

19.06.2020, 13:23, Разное

В фан-сообществе артиста в соцсетях появилось трогательное

фото. Актер запечатлен в окружении маленьких девочек. Федор

Добронравов держит на коленях козленка, а внучки Варвара, Василиса и Вероника стоят рядом.

Поклонники от снимка с участием звезды сериала “Сваты”

пришли в восторг. Интернет-пользователи отметили, что наследницы знаменитого

семейства растут настоящими красавицами. Младшая, Вероника, привлекла

особое внимание. Кроха оказалась точной копией своего папы Ивана.

Напомним, что Федор Добронравов много лет состоит в браке с

Ириной Добронравовой. Супруги знакомы со школьной скамьи. Избранница

подарила звезде сериала “Сваты” двух сыновей: в 1983 году родился Виктор, а

1989-м Иван. Наследники, как и их знаменитый отец, посвятили жизнь актерской

профессии.

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Публикация от ��Звезды Сватов�� (@zvezdi_svatov) 18 Июн 2020 в 9:07 PDT

У Виктора Добронравова две дочери. Варвара появилась на свет

в 2010-м, а Василиса в 2016-м. Супругой артиста является фотограф Александра

Торгушникова.

Иван Добронравов и его жена Анна Добронравова воспитывают

дочь Веронику. Девочка родилась в 2018-м.

Напомним, что в 2021 году свет увидит седьмой,

заключительный сезон сериала “Сваты”. Главную роль в ленте исполняет Федор

Добронравов. Совсем скоро в Белоруссии продолжатся съемки популярного ситкома.