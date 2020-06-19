Добронравова из сериала “Сваты” окружили подросшие внучки: Варвара, Василиса и Вероника
19.06.2020, 13:23, Разное
В фан-сообществе артиста в соцсетях появилось трогательное
фото. Актер запечатлен в окружении маленьких девочек. Федор
Добронравов держит на коленях козленка, а внучки Варвара, Василиса и Вероника стоят рядом.
Поклонники от снимка с участием звезды сериала “Сваты”
пришли в восторг. Интернет-пользователи отметили, что наследницы знаменитого
семейства растут настоящими красавицами. Младшая, Вероника, привлекла
особое внимание. Кроха оказалась точной копией своего папы Ивана.
Напомним, что Федор Добронравов много лет состоит в браке с
Ириной Добронравовой. Супруги знакомы со школьной скамьи. Избранница
подарила звезде сериала “Сваты” двух сыновей: в 1983 году родился Виктор, а
1989-м Иван. Наследники, как и их знаменитый отец, посвятили жизнь актерской
профессии.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
У Виктора Добронравова две дочери. Варвара появилась на свет
в 2010-м, а Василиса в 2016-м. Супругой артиста является фотограф Александра
Торгушникова.
Иван Добронравов и его жена Анна Добронравова воспитывают
дочь Веронику. Девочка родилась в 2018-м.
Напомним, что в 2021 году свет увидит седьмой,
заключительный сезон сериала “Сваты”. Главную роль в ленте исполняет Федор
Добронравов. Совсем скоро в Белоруссии продолжатся съемки популярного ситкома.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет