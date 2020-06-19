Виктория Исакова отчиталась о съемках сериала “Нежность”: С улыбкой во весь рот

19.06.2020, 13:23, Разное

Старт работы над сериалом “Нежность” был запланирован на 11

апреля. Пандемия коронавирусной инфекции не позволила киношникам начать съемки

в срок, артисты появились на площадке только 16 июня.

В картине “Нежность” Виктория Исакова исполняет главную роль.

Актриса отчиталась перед поклонниками снимками с бэкстейджа проекта.

Знаменитость отметила, что кадры получились очень солнечными. “Везде мы все смеющиеся или с

улыбкой во весь рот. Сложно найти “сдержанную” фотографию”, – поведала актриса.

Рассказала Виктория Исакова и о задумке режиссера картины Анны

Меликян. Постановщица хотела, чтобы артистка и ее героиня

вместе разобрались в том, что такое счастье.

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Публикация от Виктория Исакова (@v_isakova) 18 Июн 2020 в 10:58 PDT

Добавим, что сериал “Нежность” основан на одноименной

короткометражной ленте Меликян, которая увидела свет в 2018 году. В центре

сюжета – девушка, которая пытается доказать приятельнице, что может стать

привлекательной для противоположного пола.

Героиня хочет переспать с первым

встречным, однако даже после пяти свиданий не может добиться цели. Вскоре

она встречает парня, которого уговаривает подняться в гостиничный номер и

сделать селфи в кровати. Новый знакомый отвечает героине согласием.

Напомнила Исакова и еще об одном проекте со своим участием. Накануне

на видеосервисе START появились две

серии нового сериала “Надежда”. В ленте также снялись Алексей Гуськов и

Александр Кузьмин.