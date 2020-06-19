Скандалы: Позади Москвы

19.06.2020, 13:20, Разное

Как проктолог и охранник провалили борьбу с коронавирусом в Санкт-Петербурге

С начала эпидемии коронавируса в России одним из самых проблемных регионов стал Санкт-Петербург. Если проследить за развитием эпидемии в городе, становится понятно, что причина проблем в значительной степени кроется в действиях чиновников. В феврале, когда Россия только готовилась к приходу коронавируса, в Санкт-Петербурге без объяснения конкретных причин уволили главврача самой большой инфекционной клиники страны — больницы имени С. П. Боткина — Алексея Яковлева, возглавлявшего ее с 1994 года. В комитете здравоохранения ограничились общими словами о «системных нарушениях требований санитарно-эпидемиологического законодательства». Сам Яковлев также не раскрыл причину увольнения, сказав лишь: «Все взрослые люди, и все понимают, в чем она». Сейчас, разговаривая с «Проектом», он говорит, что проявил «бескомпромиссность в отстаивании интересов пациентов и больницы», за что в совокупности с другими причинами и был уволен.

Какими бы ни были эти причины, но у увольнения Яковлева, вероятно, был политический аспект: на таком решении настаивали политтехнологи, близкие к Евгению Пригожину. Они с прошлогодних выборов консультируют губернатора Александра Беглова, и теперь рекомендовали Смольному показать этим увольнением борьбу с неэффективным здравоохранением.

В пользу версии о технологах Пригожина говорит следующий факт. За два месяца до увольнения Яковлева вопрос о плачевном состоянии Боткинской больницы прозвучал на большой пресс-конференции Владимира Путина. Его задала журналистка издания Russia-news Екатерина Надольская, которая, как установили СМИ, связана с пригожинской медиагруппой «Патриот». Уже через несколько часов в больницу с ревизией приехал сам Беглов, а государственные СМИ начали сообщать о тараканах в палатах.

За Яковлева вступались депутаты петербургского парламента, а бывшие коллеги даже опубликовали открытое письмо Владимиру Путину с просьбой вернуть врача. Но ничего не помогло. Вскоре Яковлев уехал в Москву работать в частной клинике «Медси», а в его больнице совещание проводил новоназначенный вице-губернатор по социальной политике Олег Эргашев.

Его назначение тоже может показаться неоднозначным. Эргашев — проктолог по специальности и бывший главный хирург Ленинградской области. Теперь ему сразу доверили руководить всем соцблоком второго города России, что породило слухи о больших связях нового чиновника. Но бывший проктолог немедленно пообещал: борьба с COVID-19 будет вопросом номер один.

Первый случай коронавируса в Петербурге официально подтвердили 5 марта, к этому моменту штаб по борьбе с вирусом работал уже месяц. Возглавлял его тоже не чужой системе человек: экс-охранник валдайской резиденции Путина, вице-губернатор Валерий Пикалев.

Увольнение накануне пандемии главврача крупнейшей инфекционной клиники, назначение на место профильного вице-губернатора хирурга-проктолога без административного опыта, а на должность главы штаба — ФСОшника — яркие примеры череды решений, в результате которых Петербург стал одним из самых проблемных с точки зрения борьбы с коронавирусом регионов.

Смертность от COVID-19 в России

Апрель 2020

В апреле от коронавируса в Петербурге умерли 200 человек, еще в 123 случаях вирус был указан не основной причиной смерти, следует из опубликованных в июне данных Росстата. Это почти в семь раз больше, чем сообщалось до этого на сайте стопкоронавирус.рф (31 смерть за апрель). В апреле Петербург стал лидером по летальности среди всех регионов России. Если учитывать смерти, когда COVID-19 стал или основной причиной, или оказал существенное влияние, она составила 4,7%, это в 2,5 раза выше, чем в Москве (2,1%) и в среднем по России (2%). Если учитывать все случаи, когда погибшим диагностировали COVID, показатель смертности в Петербурге окажется еще выше:

Нехватка СИЗ

Первые жалобы на нехватку средств индивидуальной защиты (СИЗ) возникли у петербургских врачей вместе с приходом коронавируса. Одними из первых выступили бригады скорой помощи. Фельдшеры рассказывали: из-за дефицита они могли использовать костюмы химзащиты только в том случае, если везли пациента с подтвержденным коронавирусом. В остальных случаях бригады ездили практически без СИЗ.

В Смольном отвечали, что закупать СИЗ можно только централизованно через принадлежащего городу оператора «Фармбаза». А поскольку этот посредник действовал медленно, ответственным чиновникам на местах рекомендовали «выходить из положения как можете». В итоге врачи зачастую были вынуждены покупать и делать маски самостоятельно. Только 13 апреля власти разрешили медучреждениям закупать СИЗ напрямую, но поставки наладились не сразу, и в некоторых больницах их не хватало вплоть до середины мая.

Дошло до драки

Из-за беспомощности властей в Петербурге сформировалось сильное протестное движение среди врачей.

— Наше руководство пообещало нам разобраться с теми, кто будет жаловаться, но мы не боимся, потому что наши жизни, жизни наших близких людей нам тоже дороги, — так 3 апреля сотрудники Покровской больницы в Петербурге объяснили, почему решились записать видеообращение о нехватке средств защиты в больнице.

В Смольном на это ответили, что обращение записали не врачи, а санитарки, а больных коронавирусом в Покровской больнице нет вовсе. Однако уже через несколько дней в Покровской произошла вспышка коронавируса. Среди заразившихся оказался один из авторов обращения, он в свою очередь заразил членов своей семьи. Лишь после этого в больницу привезли противочумные костюмы.

На этом вынужденная самоорганизация медиков не закончилась. К середине апреля врачи Покровской решили самостоятельно построить в отделении шлюз в «красную зону». Через три дня, 12 апреля, первый шлюз был смонтирован силами волонтеров, но продолжать стройку руководство запретило, так как без согласования с Ростехнадзором больнице грозил штраф. На согласование, даже несмотря на экстренные условия, ушли бы недели.

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«Какое согласование?! У меня врачи будут умирать скоро!», — кричал один из сотрудников в ответ на запреты руководства. Дело даже дошло до потасовки между врачом-инициатором строительства шлюзов и руководством больницы.

В общей сложности работники Покровской боролись с чиновниками больше двух недель. В итоге 18 апреля, вскоре после драки, с инспекцией в больницу приехали Эргашев и председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. После этого чиновники отчитались, что больница полностью обеспечена СИЗ, а план перестройки согласовали с Роспотребнадзором в тот же день. Но проблемы других больниц это не решило — медики продолжали умирать, в том числе из-за ошибок чиновников.

Врачи и смерть

В неофициальном «списке памяти» погибших петербургских врачей — 38 имен. Статистика смертей среди медиков в Петербурге — одна из самых печальных в России: 5,5% всех погибших в городе — медики. В конце апреля под окнам городского комитета здравоохранения появился стихийный мемориал с фотографиями умерших врачей. «Медики могут заражаться, как и все другие люди, в других местах. Не только на работе», — так 25 апреля в городском комитете по здравоохранению прокомментировали очередную смерть медперсонала — тогда умерли четыре медсестры.

Источник, близкий к полпредству президента в СЗФО, уверен, что вспышку среди врачей можно было бы предотвратить, если бы власти вовремя обеспечили их средствами защиты: «Первыми разносчиками ковида по-крупному стали врачи. Они пошли по вызовам без защиты вообще».

Без защиты остались даже медики, которые по факту работали с ковидными больными, но которых городской комитет здравоохранения относил к больным с обычной пневмонией. Дело в том, что в начале эпидемии власти Петербурга упорно отрицали связь между пневмонией и коронавирусом, объясняя нескончаемый поток пациентов «сезонным подъемом заболеваемости». В итоге многих больных с пневмонией считали незаразными только потому, что у них не был подтвержден COVID, их отвозили в неинфекционные отделения, где врачам не были положены противочумные костюмы. Кто мог, покупал защиту на собственные деньги.

Попытку делить больных на тех, у кого обычная пневмония, и пациентов с коронавирусом, отправляя их в больницу Боткина, — «грандиозная ошибка комитета по здравоохранению», утверждает экс-главврач Боткинской больницы Яковлев. Таким образом власти заразили все стационары города, считает врач. И многие из них приходилось закрывать на карантин.

Самый большой карантин

Всего в Петербурге к середине мая через карантин прошло более 3500 коек в более чем 10 различных больницах — больше чем в любом другом регионе, следует из подсчетов «Проекта».

Один из крупнейших в России карантинов объявили в институте травматологии имени Вредена — заразились 500 пациентов и 300 сотрудников, они оставались в необорудованном для работы с коронавирусом корпусе больше месяца.

Ответственность за занос вируса в клинику Беглов возложил на врача, вернувшегося из Турции и якобы не отсидевшего карантин. Губернатор даже напомнил об уголовной ответственности. На самом деле инфекция появилась в больнице гораздо раньше — пациент с характерными симптомами поступил туда еще 18 марта. Результат его теста вернулся из Роспотребнадзора спустя больше двух недель — 5 апреля. К этому моменту закрывать пришлось уже всю больницу.

Карантин во Вредена показал еще одну проблему Петербурга — слабость системы тестирования на «ковид».

Не прошли тесты

С 20 апреля врачи в Петербурге имели право выписывать легких пациентов с коронавирусом на долечивание домой — такая же практика распространена в Европе и Москве. Благодаря этому стационарам удавалось справляться с потоком пациентов. Однако 25 мая Минздрав выпустил новый приказ, по которому выписка стала возможна лишь после получения хотя бы одного отрицательного теста. По задумке Минздрава, между сдачей теста и получением результата должно было пройти три дня. Это был невыполнимый план.

Дело в том, что тесты на коронавирус в Петербурге делали 29 лабораторий, но «бутылочное горлышко» возникало из-за требования местного Роспотребнадзора, согласно которому все тесты должны проверяться в их единственной лаборатории на Оборонной улице.

С 16 мая Смольный договорился с Роспотребнадзором, что результаты из трех местных лабораторий будут считаться достоверными, и их не надо будет перепроверять. Но и это не помогло заметно ускорить процесс — лаборатория по-прежнему не справлялась. В интернете можно найти десятки историй людей, которые больше месяца ждут результаты анализов:

В итоге одни люди оказались заперты дома на карантине без возможности закрыть больничный. А другие — застряли в больницах.

К концу мая в большинстве из них кончились места. В Покровской больнице на 543 койках лежал 651 пациент, в Александровской больнице — 836 человек на 500 койках, в больнице им. Семашко с 231 койкой лежали 259 пациентов. Такая же ситуация возникла практически во всех 23 больницах города, выделенных под коронавирус. К 8 июня в больницах Петербурга находилось около 11 тысяч человек, свободных коек было менее 900 — 8 %. По нормам Роспотребнадзора, в этом случае нельзя снимать карантинные ограничения, но городские власти это требование проигнорировали и открыли в городе парикмахерские и мебельные магазины.

Пиар во время чумы

В начале майских праздников губернатор Беглов проехался с ревизией по роддомам Петербурга. Поездка бы так и осталась очередным пресс-релизом Смольного, если бы не образ губернатора, надевшего поверх респиратора защитный щиток. Фоторепортаж из поездки вновь превратил чиновника в интернет-мем.

Обращал на себя внимание и контраст между экипированным Бегловым и врачами, встречающими чиновника без специальных костюмов и в обычных масках. Пациенты и вовсе обходились без них. «Акушерской службой города предприняты беспрецедентные меры для того, чтобы не допустить распространения инфекции в роддома, не затронутые новым коронавирусом», — написал Беглов у себя на странице после поездки.

Через два дня роддом № 6, куда он приезжал, был закрыт на карантин, так как у одной из пациенток обнаружили коронавирус. Это был уже шестой роддом Петербурга, закрытый из-за эпидемии.

«Информационная кампания провалилась полностью, она не формировала социально-ответственного поведения. Они пытались развлекать, петь песни, развесили баннеры», — говорит собеседник, близкий к полпредству в СЗФО.

Парадоксально, но борьба с коронавирусом в городе действительно началась с концерта, проведенного с подачи губернатора Беглова. 8 марта группа IOWA при поддержке байкеров выступала у закрытого на карантин из-за обнаружения первого в городе больного COVID-19 общежития. А вокруг выступавших собралась плотная толпа.

Даниил Сотников