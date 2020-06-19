Скандалы: Хитрый дриблинг Александра Дюкова

19.06.2020, 13:20, Разное

Как глава «Газпром нефти» стал главным топ-менеджером в футболе, а также богатым и знаменитым

Руководитель «Газпром нефти» Александр Дюков один из богатейших российских бизнесменов. Его карьера блистательна, коллеги характеризуют его как умного и острожного человека. Но есть у него еще одно завидное качество. Он обладает даром выходить сухим из воды. Глава «Газпром нефти» Александр Дюков, комментируя результаты работы в первом квартале 2020 года, заявил, что его компания находится в устойчивом финансовом положении, адаптировавшись к сегодняшней ситуации.

«Газпром нефть» продолжает реализацию ключевых проектов, имеет низкую долговую нагрузку, несмотря на сложные времена на рынке нефти.

А заместитель Дюкова по экономике и финансам Алексей Янкевич в ходе телеконференции сообщил, что компания сможет обеспечить рост финансовых результатов даже при падении добычи нефти. По его словам, в этот раз «Газпром нефть» лучше подготовлена к кризису, чем в 2014 году, располагает большим запасом ликвидности, что даёт возможность быстро продать активы.

Остается порадоваться за «Газпром нефть» и отдать дань умелому менеджменту. Но возникает вопрос, как такое возможно, если российская монополия «Газпром», которая контролирует 95,68% «Газпром нефти», в первом квартале 2020 года впервые в истории начала работать в убыток, если считать по российским стандартам бухгалтерского учета (РБСУ). Сумма убытка составила 306 миллиардов рублей.

Кроме того, «Газпром» планирует и существенное сокращение инвестпрограммы в целом по группе — до 1,6 трлн руб. против 2,125 трлн руб. годом ранее. А в этом году и вовсе случилось небывалое событие — руководство «Газпрома» осталось без бонусов.

Будущее тоже не дает больших поводов для оптимизма. По прогнозам аналитиков ВТБ капитал, совокупная EBITDA российского нефтегазового сектора в 2020 окажется на 54% ниже, чем в кризисном 2009 году.

По мнению партнера информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаила Крутихина, текущая оценка снижения добычи нефти в России — от 17% до 19%. При этом экспорт российской нефти летом может упасть еще больше, примерно до половины от докризисного объема. А газ, как известно, следует за нефтью.

Везучий и умный

Впрочем, понятно, капитан судна должен если и не быть, то хотя бы казаться спокойным в любой шторм. По признанию бывших сотрудников, Александр Дюков человек умный, грамотный, осторожный. И даже если у компании дела пойдут не так, как было обещано, всегда можно объяснить, почему это произошло именно таким образом. Объективных причин сегодня более чем достаточно.

А жизненный путь Александра Дюкова доказывает, что, помимо перечисленных качеств, он обладает еще железной хваткой и умением налаживать нужные связи.

Карьеру он начал в 1996 году. Выпускник Ленинградского кораблестроительного института стал финансовым, а затем генеральным директором Петербургского нефтяного терминала (первоначальное название – «Золотые ворота»). Дюков как-то рассказывал, что проекту строительства этого терминала серьезную помощь и поддержку оказывал бывший тогда вице-мэром Санкт-Петербурга Владимир Путин, в 2000 году. А одним из ключевых партнеров предприятия был бизнесмен Геннадий Тимченко, чья компания «Кинэкс» поставляла на экспорт нефтепродукты с «Киришинефтеоргсинтеза», принадлежавшего «Сургутнефтегазу».

В 1998–1999 годах Александр Дюков являлся топ-менеджером в компании «Морской порт Санкт-Петербург», где работал вместе с будущим предправления «Газпрома» Алексеем Миллером.

Далее в послужном руководящем списке Дюкова будет нефтехимическая компания «Сибур» и, наконец», ОАО (ныне ПАО) «Газпром нефть», которое он возглавляет с 2006 года и по сей день в качестве гендиректора. Благосостояние Александра Дюкова, естественно, росло. Уже в 2017 года Forbes впервые включил его в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. А весной 2018 года издание оценило состояние Дюкова в $500 млн (191-е место), основа его – миноритарные пакеты «Сибура» (3,95%) и «Газпром нефти» (0,0054%).

Правда, имеются в профессиональной биографии Дюкова и некоторые пятна. Так, в 1996 году в качестве оператора для реализации проекта было выбрано ЗАО «Петербургский нефтяной терминал». С терминалом могла быть связана «Петербургская топливная компания» (ПТК), которую, по некоторым данным, контролировал Владимир Барсуков (Кумарин), лидер тамбовского преступного сообщества. Напомним, в это время Александр Дюков как раз имеет непосредственное отношение к Морскому порту и нефтяному терминалу, который находится на его территории.

Но в любом случае занимать в 1998-99 годах должность финансового и генерального директора ОАО «Морской порт Санкт Петербург» и остаться в живых — надо быть либо очень везучим, либо очень умным человеком. А, скорее всего, нужно быть и тем и другим одновременно.

Виноватые подрядчики

Надо признать, Александр Дюков долгое время не был замечен в крупных скандалах. Но они все же случались. В прошлом году в Омске вынесен приговор по уголовному делу о хищениях у регионального НПЗ, которое было возбуждено по заявлению руководителя ПАО «Газпром нефть».

Владельцев энергетической компании Омска признали виновными в передаче электроэнергии по завышенным ценам — это, якобы, нанесло многомиллионный ущерб. В итоге владельцы и руководители Евразийской энергетической компании Александр Карягин и Марина Панферова оказались арестованными. На скамью подсудимых попал и главный энергетик НПЗ Юрий Чурсин.

Некоторые детали дела с энергетической компанией сразу вызвали недоумение у экспертов.

Интересно, что доследственную проверку по заявлению господина Дюкова проводили сотрудники ГУЭБиПК МВД, в том числе подполковник Сергей Астафуров. Впоследствии он получил 4,5 года за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) в связи с фальсификацией доказательств по другому делу — в отношении владельца и члена совета директоров Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова.

Кроме того, обвинение в мошенничестве бывшим руководителям ЕЭК было предъявлено спустя лишь 6 лет после заключения договора с Омским НПЗ. И все это время никто не замечал ничего подозрительного в их деятельности.

А когда два года назад случилась большая неприятность и у самой «Газпром нефти» (выявлена дебиторская задолженность почти 800 млн рублей), Александр Дюков объяснил ее именно результатом недобросовестных действий Евразийской энергетической компании. Правда, высказывалось предположение, что глава «Газпром нефти» мог инициировать уголовное дело против омских предпринимателей специально, чтобы оправдаться перед Алексеем Миллером за финансовую дыру. И вторая версия произошедшего — Дюков просто решил отобрать прибыль у бизнес-партнера.

Победил в этой истории, естественно, Александр Дюков. Для руководителей энергетической компании все закончилось плачевно: Карягин получил 5 с половиной лет тюрьмы, Панферова осуждена на 4 с половиной года, Чурсин — на 3 года. Правда, заявленный обвиняемым гражданский иск на 920 млн рублей удовлетворен не был: судья солидарно взыскал с осужденных только 356 млн рублей. Так что брешь стоимостью 800 млн рублей полностью залатать так и не удалось. Но это, наверное, уже и не столь важно, ведь виновные найдены и наказаны.

Любовь к футболу

Александр Дюков был председателем совета директоров санкт-петербургского «Зенита». Под его руководством клуб трижды становился чемпионом России (в 2010, 2012 и 2015 гг.), дважды обладателем Кубка России (в 2010 и 2016 гг.), а также обладателем Кубка UEFA и Суперкубка UEFA в 2008 году. А в прошлом году на внеочередной конференции РФС в Москве Александр Дюков единогласно избран на пост президента Российского футбольного союза (РФС), сменив на этом посту Виталия Мутко. Причем эксперты считают, что Александру Дюкову будет непросто превзойти достижения предшественника во главе РФС, ведь при Виталии Мутко сборная России стала бронзовым призером чемпионата Европы и четвертьфиналистом чемпионата мира.

Планов по развитию российского спорта у Александра Дюкова много. Это и отмена лимита на легионеров, и увеличение продолжительности обучения в футбольных школах, и развитие массового футбола. Главное же сделать из российского футбола продукт, который будет пользоваться спросом, приносить деньги.

Но все эти начинания потребуют времени. А если что пойдет не так, можно объяснить промахи объективными причинами. Ведь умный человек всегда найдет что сказать.

Александра Волкова