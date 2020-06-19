 

Зеленский потребовал для Украины полноправного членства в ЕС

19.06.2020, 13:18, Новости дня

Владимир Зеленский заявил, что Украина требует полноправного членства в ЕС. Как передаёт «СТРАНА», украинский президент добавил, что его страна не будет ограничиваться участием в проекте «Восточное партнёрство».


Reuters

Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к полноправному членству в Европейском Союзе. Как пишет «СТРАНА», об этом украинский президент написал в своём Twitter-аккаунте.

«Восточное партнёрство не должно ограничивать амбиции. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то — стратегического партнёрства с ЕС, кто стремится к интеграции в общий рынок на основе «четырёх свобод», а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС», — написал президент.

Пресс-служба Офиса украинского президента также сообщила, что Зеленский напомнил, что сначала целью инициативы было развитие сотрудничества ЕС с партнёрами, разделяющими европейские ценности и принципы, и добавил, что преимуществами такого объединения должны пользоваться все граждане стран-участниц.



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