ЦИК сказал, от чего будет зависеть масштаб тестирования членов избиркома на коронавирус

19.06.2020, 13:16, Новости дня

Масштаб тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции членов избирательных комиссий, которые будут задействованы на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

Памфилова сообщила на заседании Центризбиркома, что ранее ЦИК и Роспотребнадзор в качестве одной из мер безопасности при проведении голосования предлагали максимальное тестирование членов комиссии и наблюдателей, в мае были выпущены соответствующие рекомендации, передает ТАСС.

В связи с последующим изменением ситуации, которая, как отмечается, «в регионах очень разная», рекомендации были откорректированы, 15 июня они были направлены в субъекты России.

«Мы от своих обещаний и намерений не отказываемся, просто считаем, что это (тестирование) надо делать по согласованию с местными санитарно-эпидемиологической службами, исходя из ситуации», – отметила Памфилова.

В этой связи, по ее словам, «в целом ряде регионов такое тестирование предусмотрено полностью, стопроцентное». В частности, уточнила глава комиссии, речь идет о Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии, Тыве, Алтайском крае, Чувашии, Забайкальском крае.

При этом она оговорилась, что тестирование будет добровольным для членов избиркомов.

«Конечно, это дело добровольное, если кто-то откажется, мы его заставлять не будем», – заверила Памфилова. Кроме того, добавила она, в ряде регионов предусмотрено тестирование «только членов избиркомов старше 60-65 лет».

Напомним, 1 июня российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, это будет выходной. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

После ЦИК и Роспотребнадзор обнародовали рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников голосования.

Например, всем участникам голосования будут измерять температуру на подходе к месту голосования, а перед проходом к месту голосования должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток.

Вся процедура для одного избирателя не должна превышать 15 минут. Помимо этого, предусмотрена процедура голосования на дому.