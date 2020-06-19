 

Мнение: Почему умер экс-глава Чувашии?

19.06.2020, 13:15, Разное

Мой 84-летний отец к смерти относится философски.. Когда умирает кто-то из родных, близких, знакомых, он, конечно, переживает, но виду старается не показывать, лишь тяжело вздыхает и говорит «вакыты тәмамланды». В переводе с татарского получается длинная фраза: «..отведенный ему срок жизни завершился…».

Вспомнилось отцовское «вакыты тәмамланды», когда узнал о смерти 59-летнего Михаила Игнатьева, который девять лет руководил Чувашией, но в январе Путин его уволил, после того, как Игнатьев призвал «мочить» критикующих власть журналистов и блогеров, а через несколько дней после этого заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новых машин.

В общем, подставился…

Игнатьев, похоже, сильно переживал из-за увольнения. Оказывается, перенес обширный инфаркт, а умер от сердечно-сосудистой недостаточности. Правда, в больницу он попал не с проблемами сердца, а с коронавирусом и двусторонней пневмонией…

Как-то совсем странно умер Игнатьев. 21 мая он подал иск к Путину, с требованием признать свое увольнение незаконным, а 18 июня умер. Совпадение? Или действительно «вакыты тәмамланды»?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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