Мнение: Прогрессивные люди, вы что? Вы должны быть только ЗА электронное голосование

19.06.2020, 13:09, Разное

«Нет, нет и нет, никакого электронного голосования!» – опять натыкаюсь на фразу очередного параноика.

Чего я никогда не смогу понять, так это почему разумные, прогрессивные, не какие-то ретрограды, молодые (25-35 лет) люди вдруг настроились против электронного голосования в России. А я общаюсь с ними – слышу, что они говорят. Сплошная паранойя, словно их уже «чипировали и управляют с помощью вышек 5G» – смешные люди. Понятное же, что за электронным голосованием – будущее. Как и за всеми новыми технологическими решениями. Рано или поздно внедрят все.

Я давно зарегистрировался на mos.ru. И голосовать буду на «удаленке» – как и работаю сейчас, на удаленке. Во-первых, это удобно – не тратить время на дорогу, а оно крайне ценно в моем случае. Послушайте. В нашей стране у господина Ельцина в свое время рейтинг был 5%. Не выше. И его выбрали президентом, когда понадобилось, и тогда никакого электронного голосования не было. А сейчас, когда речь идет и поправках в Конституцию, и, те кто действительно их почитал, в самом деле – за поправки (собственно, меня даже обнуление президентских сроков совершенно не волнует, как давнего сторонника президента Путина, который своих убеждений не меняет), проголосовать за поправки или против через портал mos.ru – наиболее разумное решение.

Я вообще – за всё инновационное и технологичное. Гик со стажем. Очень не хочется сейчас, во время эпидемии, которая совсем не закончилась, шляться по кабинкам на улицах 1 июля, или принимать у себя дома тех, кто торжественно вручит тебе ручку (в подарок – оставьте себе) и запишет твое мнение «за или против».

У меня стандартная запись на портале mos.ru, подтвержденная давным-давно на gosusligi.ru (система верификации в том числе и через смс мобильного телефона по голосованию), еще я, конечно же, Активный гражданин, ну и так далее. Я вообще пользуюсь всеми доступными госуслугами – и записью к врачу, и оплатой налогов, и пишу о проблемах города, если таковые возникают – были уже и проблемы с парковками, когда шлагбаум незаконно снесли во дворе, и дыра в асфальте, который провалился после дорожных работ.

Залог безопасности программного обеспечения для электронного голосования в Москве – технология блокчейна. Она обеспечила и полную анонимность избирателей. Электронный анонимный бюллетень хранится в системе, к которой подключено множество пользователей. Цепочку блоков практически невозможно взломать, так как для этого нужно проникнуть в большую часть компьютеров сети.

Помнится, систему тестировали на уязвимость разнообразные умелые хакеры. Кое-что выявили, но уязвимости тут же убили, хакерам объявили благодарность. Кстати, правильный метод проверки систем, которым требуется безопасность – «а ну, попробуйте взломайте».

Известен, правда, случай, когда в 2019 французский программист Годри дальше всех продвинулся в попытке взломать систему. Но и тогда все доработали, а француза премировали.

Вообще, системы электронного голосования опробовали в 21 веке в разных странах – от Испании и Швейцарии до тех же США в масштабах некоторых штатов. Почему до сих пор не ввели?! Боятся, видимо, «русских хакеров», которые придут и повлияют на выборы. Как будто русским хакерам больше делать нечего?

Если серьезно, конечно, будут вводить. За электронным голосованием, как и за дистанционной работой, и дистанционным обучением – будущее. А социальные связи никуда не денутся. Просто они будут иными – видимо, с соблюдением некоей социальной дистанции.

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