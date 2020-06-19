Суд в Киеве не разрешил задерживать участвовавших в «керченском инциденте» россиян

19.06.2020, 13:08, Новости дня

Киевский суд не дал разрешение задержать командиров двух российских кораблей, которые принимали участие в задержании нарушивших границу РФ украинских моряков возле Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

«В удовлетворении ходатайства прокурора… отказать», – говорится в судебном решении, опубликованном в электронном реестре.

Прокуратура обратилась с ходатайствами в суд с просьбой разрешить задержание командиров российских судов «Дон» и «Суздалец», чтобы доставить их в суд и избрать им меру пресечения в виде ареста. По версии следствия, командиры якобы скрываются от уголовной ответственности в Крыму.

Тем не менее, судья не стала давать разрешение на задержание. По ее мнению, прокуроры не предоставили достаточно доказательств того, что россияне действительно скрываются и могут препятствовать следствию.

Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу РФ и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении РФ временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.