 

Суд в Киеве не разрешил задерживать участвовавших в «керченском инциденте» россиян

19.06.2020, 13:08, Новости дня

Киевский суд не дал разрешение задержать командиров двух российских кораблей, которые принимали участие в задержании нарушивших границу РФ украинских моряков возле Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

«В удовлетворении ходатайства прокурора… отказать», – говорится в судебном решении, опубликованном в электронном реестре. 

Прокуратура обратилась с ходатайствами в суд с просьбой разрешить задержание командиров российских судов «Дон» и «Суздалец», чтобы доставить их в суд и избрать им меру пресечения в виде ареста. По версии следствия, командиры якобы скрываются от уголовной ответственности в Крыму.

Тем не менее, судья не стала давать разрешение на задержание. По ее мнению, прокуроры не предоставили достаточно доказательств того, что россияне действительно скрываются и могут препятствовать следствию. 

Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу РФ и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении РФ временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.



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