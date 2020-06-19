 

Чеченцам запретили проведение митинга в Париже после беспорядков в Дижоне

19.06.2020, 13:08, Новости дня

Французские власти запретили представителям чеченской диаспоры проводить митинг на площади Бастилии в Париже после событий в Дижоне.

Чеченцы хотели провести мирный митинг во французской столице, чтобы изложить свою точку зрения относительно событий в городе Дижон, где произошли столкновения между представителями диаспоры и выходцами из Северной Африки, информирует НСН со ссылкой на телеканал BFM.

При этом изначально чеченская диаспора получила разрешение на проведение митинга, однако затем префектура отозвала разрешение.

16 июня после многодневных массовых беспорядков во французском Дижоне чеченская диаспора и выходцы из стран Магриба договорились о перемирии. Произошедшее связывают в том числе с битвой за территорию и торговлей наркотиками.

18 июня французские правоохранители задержали несколько представителей чеченской диаспоры после беспорядков в Дижоне.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему власти Франции долгое время закрывали глаза на разгорающийся этнический конфликт.



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