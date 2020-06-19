 

Песков рассказал о «кандидате Кремля» на выборах в Белоруссии

19.06.2020, 12:53, Новости дня

У Кремля нет кандидатов на выборах в Белоруссии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента республики Виктора Бабарико – это внутреннее дело Белоруссии.

«У Кремля нет кандидатов на выборах в Белоруссии. Кандидаты на выборах в Белоруссии есть у белорусского народа», – ответил Песков на вопрос, является ли претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико кандидатом Кремля, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, обвинения в адрес российских компаний со стороны Минска являются голословными. 

«Здесь, безусловно, должна какая-то аргументация последовать, подобные обвинения в адрес таких уважаемых международных кампаний, безусловно, они не могут быть голословными, они должны подкрепляться какими-то аргументами», – сказал он. 

Также представитель Кремля отметил, что «интересы российских компаний, тем более наших экономических гигантов, конечно, всегда находятся под защитой российского государства».

Песков добавил, что между Россией и Белоруссией осуществляются регулярные контакты на регулярной основе. 

При этом пресс-секретарь уточнил, что РФ считает предвыборную ситуацию в Белоруссии внутренним делом страны и не намерена вмешиваться. 

Что касается самих выборов, то «на них будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют потом по завершению», добавил Песков. 

В четверг в доме экс-главы Белгазпромбанка прошел обыск, сам Бабарико был задержан за якобы имевшую место попытку воздействия на свидетелей и сокрытие улик преступления. Сына Бабарико также отправили в СИЗО.

Всего по уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком, задержаны около 20 человек, в том числе его топ-менеджеры, многие сотрудничают со следствием и дают показания против Бабарико как организатора преступной схемы, сообщали в КГК.

При этом у Бабарико осталась техническая возможность стать официальным кандидатом в президенты. Адвокаты Бабарико подали жалобу в генпрокуратуру страны на недопуск адвокатов к своему подзащитному.

Москва никак не комментирует процесс против бывшего руководителя белорусской «дочки» Газпрома. Зато Минск почти в открытую обвиняет Бабарико в лоббировании интересов РФ и обсуждает сотрудничество с западными дипломатами по «делу Белгазпромбанка».  



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