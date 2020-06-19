Рекламный рынок российских телерадиокомпаний упадёт на 30-50 процентов

19.06.2020, 12:50, Новости дня

Рекламный рынок российских телерадиокомпаний упадёт от 30 до 50% до конца текущего года. Об этом сообщил председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев в ходе видеоконференции "Особенности региональной журналистики".

Соловьев сослался на оценки профильных министерств. Он также отметил, что самый большой удар пандемия COVID-19 нанесла печатным СМИ.

Ранее в исследовании Magna Global сообщалось, что глобальный рекламный рынок будет страдать от последствий пандемии коронавируса вплоть до конца года, но в следующем году восстановится.

В текущем году на 7% ожидается снижение мировых рекламных доходов с $582 миллиардов до $540 миллиардов. Выручка от наружной рекламы, теле-, радио- и печатной рекламы, роликов в кинотеатрах сократится на 16% до $238 миллиардов.

От цифровой рекламы (поиск, видео, социальные сети, баннеры) эксперты ждут лучшей динамики — рост на 1% до $302 миллиардов. Это объясняется во многом тем, что из-за пандемии пользователи больше проводят времени онлайн и более активно используют смартфоны.

Сферы SMM и рекламных объявлений в сети вырастут на 8%, считают в Magna. Поиск останется крупнейшим форматом цифровой рекламы ($142 миллиарда), но мировые продажи будут стагнировать (-1%).

Доходы от рекламы в соцсетях будут замедляться по сравнению с предыдущими годами, но в этом году по-прежнему будут расти, в то время как доходы от баннерной рекламы упадут на 11%, по мере того как коронакризис усилит ограничения на таргетинг, основанный на данных.

Выручка от рекламы на ТВ упадет на 12% из-за отсутствия спортивных трансляций и низкого спроса в целом. Падение рекламных доходов в печатной отрасли составит 32%, продажи рекламы на радио упадут на 15%, считают эксперты. Самое значительное падение эксперты прогнозируют в сфере рекламы в кинотеатрах — 40%.