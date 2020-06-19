Роскачество дало советы по выбору черешни

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19.06.2020, 12:48, Новости дня

Роскачество представило рекомендации, как не ошибиться в выборе черешни и купить хорошую и спелую ягоду.

В пресс-релизе ведомства указывается, что «при выборе черешни в первую очередь нужно обратить внимание на наличие и цвет черешков», передает РИА «Новости».

«Во время хранения они первыми высыхают и меняют цвет с зеленого на коричневый. Если черешки побурели и высохли, значит черешня долго хранилась и уже не будет такой сочной и полезной, как свежая», – отмечается в сообщении.

Кроме того, указывается, что размер плодов практически не влияет на их вкус. Что касается цвета черешни, он не является показателем ее спелости, но неравномерный окрас плодов в одной партии или коробке говорит об их невысоком качестве: «Либо черешню собирали неаккуратно, снимая недозревшие плоды вместе с вызревшими, или в партии смешаны разные сорта, а значит, у отдельных плодов может быть разный вкус, и при хранении они будут вести себя по-разному».

Плоды не должны быть засохшими и сморщенными, а также поврежденными, побитыми, помятыми или лопнувшими.

Нельзя покупать влажную, подгнивающую или заплесневевшую черешню: если даже небольшая часть плодов в упаковке повреждена, гниль или плесень быстро распространятся на все окружающие ягоды.

«Хранят черешню в холодильнике, стараясь предотвратить контакт с избыточной влагой. Непосредственно перед употреблением черешню необходимо помыть теплой водой», – заключает Роскачество.

Ранее Роскачество рассказало, как бороться с возбудителями пищевых отравлений.



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