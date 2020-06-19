Песков оценил слова Болтона о способности Путина манипулировать Трампом

19.06.2020, 12:48, Новости дня

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности манипулировать Дональдом Трампом, заявил, что президент РФ Владимир Путин не может играть лидером США, как на скрипке.

«Нет, Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. То, что Путин считает о Трампе, он сам неоднократно говорил в многочисленных интервью», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Песков добавил, что Путин не считает, что американским коллегой легко манипулировать.

Так он ответил на вопрос, что считают в Кремле по поводу заявлений бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтон о том, что Путин «умный и жесткий» и «может играть на Трампе, как на скрипке».

Тем временем президент РФ Владимир Путин в эфире «России 1» признался, что ведет иногда жесткие разговоры в своем рабочем кабинете с коллегами.