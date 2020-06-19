 

Названы сроки запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту

19.06.2020, 12:48, Новости дня

Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту начнется, скорее всего, в начале июля, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Думаю, в начале июля. Тем более что вчера в Крыму, как вы знаете, надеюсь, ни одного случая заболевания не зафиксировано», – цитирует ТАСС Иванова.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что полноценное грузовое движение по Крымскому мосту будет открыто с 1 июля.

В феврале в инфоцентре «Крымский мост» сообщали, что за 16,5 месяцев с момента открытия движения по Крымскому мосту проехали более 1 млн грузовых автомобилей. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / В Красноярске разъяснили инцидент со штрафом для пострадавших от сексуального насилия девушек

13.04 / Очередь на приморской границе: в Китай пытаются выехать более ста фур

16.06 / Эксперт: Япония может отказаться от ПРО США из-за России

10.04 / Открыто уголовное дело из-за фейка о коронавирусе у медиков в Саратове

22.04 / Дети с коронавирусом оказались заразнее взрослых

10.06 / “Сельта” ведет переговоры с “Локомотивом” о выкупе Смолова

17.06 / ЦИК подписал соглашение с Москальковой и ОП РФ о подготовке к голосованию

02.06 / Власти назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

19.06 / Ученые раскрыли тайну «мяча» из Антарктиды

15.05 / Россия и Турция договорились снять ограничения для автоперевозчиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска