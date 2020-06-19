Подавший в суд на Путина бывший глава Чувашии умер в больнице

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19.06.2020, 9:46, Новости дня

Подавший в суд на президента России Владимира Путина бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер в больнице. В мае он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

О смерти чиновника сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник и издания «Подъём» и Mash. Позднее её подтвердил агентству «РИА Новости» действующий глава региона Олег Николаев. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что Игнатьев находится в реанимации и подключен к аппарату искусственного кровообращения.

58-летний Игнатьев руководил Чувашией с 2010 года по январь 2020-го. В январе он был уволен Путиным в связи с утратой доверия. Это случилось после сразу двух публичных скандалов с участием политика.

Сначала он на торжественном мероприятии в Чебоксарах, посвящённом Дню российской и чувашской печати, призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власти. Затем в сеть попало видео, где он, вручая ключи от новых пожарных автомобилей сотрудникам подразделений регионального МЧС, заставил служащего подпрыгивать за ними, как собаку.

Игнатьев обжаловал увольнение в суде. По закону о выборах губернаторов основанием для увольнения по утрате доверия является выявление в отношении чиновника фактов коррупции, неурегулирование конфликта интересов или вступление в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда.

Игнатьев стал первым главой региона в России с начала 90-х годов, обжаловавшим своё увольнение через суд. До него это сделали бывший губернатор Липецкой области Геннадий Купцов в 1992 году и бывший губернатор Брянской области Юрий Лодкин в 1993-м.

  • Радио «Свобода»

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