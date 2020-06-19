Бывшая помощница Маккейна уходит из Пентагона после отказа в повышении

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19.06.2020, 12:46, Новости дня

Высокопоставленная сотрудница Пентагона Кэтрин Уилбаргер решила уйти в отставку после того, как президент Дональд Трамп передумал назначать ее на более престижный разведывательный пост, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Уилбаргер в течение трех лет занимала пост помощника министра обороны по вопросам международной безопасности. 13 февраля Белый дом выдвинул ее на должность заместителя министра обороны по разведывательным вопросам, однако на прошлой неделе было неожиданно объявлено, что теперь на этот пост планируется выдвинуть бывшего помощника Трампа Брэдли Хэнселла.

Ряд бывших и действующих официальных лиц осудили решение Белого дома отказаться от назначения Уилбаргер, полагая, что причиной стало ее сотрудничество с покойным сенатором-республиканцем Джоном Маккейном, который активно критиковал Трампа.

Уилбаргер отвечала за разведывательные вопросы в сенатском Комитете по вооруженным силам, который возглавлял Маккейн.



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